Stratégie. FCA Morocco revoit son organisation

Fiat Chrysler Automobiles Morocco vient de déployer en son sein une nouvelle structure organisationnelle, l’objectif consistant à répondre aux enjeux stratégiques de la filiale marocaine du Groupe Stellantis et de garantir une meilleure expérience client selon l’opérateur.

Concrètement, FCA Morocco a mis en place une nouvelle structure commerciale et marketing articulée autour des quatre marques commercialisées à ce jour. Deux pôles ont donc été créés. Le premier plus généraliste englobe les marques Fiat et Fiat Professional. Le second, plus premium, est en charge d’Alfa Romeo et de Jeep. Par ailleurs, FCA Morocco annonce que la fonction marketing gardera son caractère transversal et mettra l’accent notamment sur la digitalisation du parcours client.

La filiale marocaine de Stellantis, qui entend adhérer à la vision et aux valeurs du groupe qui positionnent le client au centre de toutes les activités. Une nouvelle organisation qui permettra également de se focaliser sur une expérience client unique et spécifique, toujours selon l’opérateur, à chacune de ses gammes de véhicules au sein de ses 51 points de vente implantés sur l’ensemble du territoire national.

«Présent au Maroc au travers de ses marques depuis 1959, Fiat Chrysler Automobiles Morocco pérennise sa présence grâce à une offre de mobilité adaptée, répondant et anticipant les besoins croissants et diversifiés de nos clients. Cette nouvelle organisation illustre la nouvelle vision du Groupe Stellantis baptisée «Forts de notre diversité, nous façonnons la mobilité de demain», tout en soutenant nos objectifs ambitieux dans le Royaume» s’est exprimé pour l’occasion Yves Peyrot Des Gachons, Managing Director de FCA Maroc.

Une nouvelle structure commerciale et marketing qui s’articule comme suit :

Houda Jamali, Directrice marketing. Elle démarre sa carrière dans les métiers de la communication et des relations publiques. Houda a depuis occupé la fonction de Marketing Manager d’un groupe de distribution marocain et de Product Manager au sein de la filiale commerciale d’un constructeur automobile. En 2017, elle intègre le Groupe ex PSA pour piloter les lancements de nouveaux produits sur la Région MEA, avant d’assurer le Secrétariat Technique du Chief Operating Officer de la Région.

Jaouad Mabrour, Directeur des marques Fiat/ Fiat Professional. Après une expérience dans l’industrie du textile, Il débute sa carrière dans l’automobile à Paris avant de rentrer au Maroc et d’occuper le poste de Responsable du réseau et Directeur de point de vente d’une marque premium. Il rejoint FCA Maroc en 2020 en tant que Directeur Commercial.

Mehdi Laghzaoui, Directeur des marques Alfa Romeo & Jeep. Il démarre sa carrière début 2007 en tant que Responsable Administratif et Financier puis comme Asset Manager en France. De retour au Maroc en 2011, Mehdi a occupé les fonctions de Directeur de Marque premium puis la direction des opérations et développement d’une agence d’événementiel.

Reda Faik, Corporate Sales & Used Car manager. Il débute sa carrière dans le secteur bancaire en tant que Relationship Manager d’un portefeuille de grandes entreprises en France puis au Maroc. Reda a occupé ensuite la position de Business Manager chez l’un des leaders de la LLD au Maroc en charge du développement du portefeuille client.