Stratégie : Kia Maroc dévoile ses nouvelles ambitions pour 2021

Un bilan d’étape de façon à apprécier plus en détail l’exercice commercial à fin 2020 et de lever pleinement le voile sur les ambitions stratégiques et sur le développement de la marque courant 2021, tel a été en ce mardi 19 janvier l’objectif du staff de Kia Maroc à l’attention de la presse nationale. Décryptage !

Voici un peu plus de deux ans que le Groupe Bernard Hayot (GBH) a repris les destinées de la marque Kia dans le Royaume à travers sa filiale Kia Maroc, cette dernière poursuivant méthodiquement le déploiement de sa feuille de route. Redorer le blason de la marque, qui par le passé était en proie à d’énormes difficultés aux mains de ses précédents propriétaires, reconquérir la clientèle, développer la marque et renouer avec les bénéfices, tels ont été les objectifs auxquels se sont attelés toutes les équipes de l’importateur de la marque. Du reste, ce dernier entend poursuivre ses efforts de façon à augmenter, sinon accroître, sa cadence de développement dans le Royaume.

«Malgré un marché en forte régression compte tenu notamment de la crise sanitaire qui a impacté le segment de l’automobile, nous avons enregistré +44% de progression à fin 2020», précise d’emblée dans son allocution Cédric Veau. Et le Directeur de Kia Maroc d’ajouter : «nous avons écoulé 2 341 véhicules, ce qui nous a permis d’afficher une part de marché globale de 2%». Un objectif que le management de la marque s’était d’ailleurs fixé l’année dernière, tout en tenant compte du contexte sanitaire ambiant, et qu’il a atteint.

Lire aussi | Coronavirus : le gouvernement prolonge les mesures de restriction en vigueur de 2 semaines

Faut-il se souvenir que sur un certain nombre de piliers stratégiques au rang desquels le produit, l’expérience client, le réseau, voire le véhicule d’occasion, Kia Maroc a constamment fait l’actualité l’année dernière. Un leitmotiv qui ne devrait pas varier d’un pouce en 2021, dans la mesure où l’importateur de la marque sud-coréenne capitalisera sur une palette de nouveautés en tout genre.

Des modèles inédits en approche

Un chapitre commercial 2021 dans le Royaume qui s’annonce florissant et qui s’effectue en concomitance avec le lancement récent par le constructeur de son nouveau logo et de ses nouvelles aspirations axées notamment sur le sentiment de confiance vis-à-vis de sa clientèle, en plus d’ambitions réaffirmées notamment en ce qui concerne les nouvelles technologies et autres mobilités propres.

Dans le détail, trois nouveaux modèles viendront agrémenter les showrooms de Kia Maroc dont le lancement prochain de la Ceed MHEV 1,6 litre diesel, une compacte qui capitalise sur son hybridation légère (thermique et électrique). Sa grille tarifaire devrait se situer aux alentours de 209 000 DH. Au rayon des SUV, le nouveau Sorento fera également son apparition dans le courant de l’année ; idem pour le crossover Kia Xceed. Des nouveautés qui permettent à l’opérateur automobile local de raffiner son offre disponible, notamment dans le segment très porteur des SUV.

Plus de digitalisation

Pour ce qui est de l’expérience client, Kia Maroc entend clairement passer à la vitesse supérieure avec le lancement d’une nouvelle application digitale veillant à ce que le parcours de ce même client puisse s’effectuer dans les meilleures conditions possibles. De façon plus précise, cette application permettra à tout un chacun d’effectuer ses rendez-vous en ligne, de disposer en un clic de l’historique de ses factures, d’être informé en temps réel sur les offres promotionnelles du moment et de se voir rappelé en temps et en heure les différents rendez-vous liés à l’entretien de son véhicule.

Lire aussi | Coronavirus : voici les variants les plus compliqués à maîtriser par le système immunitaire [Étude]

Par ailleurs, Kia Maroc capitalisera également sur une nouvelle approche client, toujours via le digital, avec «les vendeurs My Kia», une force de vente dédiée et connectée à la clientèle via les outils digitaux, et ce, dans chaque succursale. De quoi accompagner le client potentiel dans l’achat de son véhicule et de lui prodiguer tous les conseils nécessaires.

Les flottes d’entreprises en ligne de mire

Accorder plus d’importance aux flottes de véhicules d’entreprises, tel est le nouveau leitmotiv de Kia Maroc qui dégaine à l’attention des professionnels une offre taillée sur mesure baptisée «Kia Entreprises». Elle consiste en une force de ventes dédiée et en la mise en place d’outils spécifiques pour les gestionnaires de flottes. Et ce n’est pas tout, puisque l’importateur de la marque entend investir le segment de la location longue durée à travers un nouveau blason baptisé Kia LLD ; de quoi permettre aux professionnels de bénéficier de formules de financement et de prestations incluses pour leurs parcs automobiles.

Un réseau qui s’étend

Si l’opérateur peut se prévaloir d’un réseau atteignant à ce jour 17 plateformes dans le Royaume, ses ambitions de déploiement ne s’arrêtent pas en si bon chemin. En effet, il vient d’inaugurer en plein cœur de Casablanca un nouveau showroom flambant neuf situé sur la route de la Corniche, non loin de mosquée Hassan II. Aussi, d’autres ouvertures sont également programmées dans le courant de l’année, notamment dans les villes de Larache, Béni Mellal et Mohammedia. Le staff de Kia Maroc qui projette également de tisser sa toile à Dakhla.