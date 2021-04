Stratégie : la marque Renault au Maroc fait peau neuve

Après le lancement réussi de la Clio et du Captur en septembre dernier dans le Royaume, le staff local de la marque au losange abat de nouvelles cartes s’agissant de sa gamme de véhicules pour l’exercice commercial 2021. Il table sur l’arrivée de quatre modèles bien connus de la clientèle, à savoir les Mégane quatre et cinq-portes, mais aussi la Talisman et le Koleos, qui viennent de subir une petite cure de fraîcheur, histoire de repartir pied au plancher à l’assaut de leurs segments respectifs.

Réaffirmer ses ambitions de développement s’agissant de la branche commerce de la firme au losange et lever un coin du voile sur quelques axes stratégiques futurs à déployer dans le Royaume, notamment en termes de plan produit, de valorisation de la gamme des modèles disponible et d’une qualité de service soignée, tels ont été quelques-uns des objectifs de Mohamed Bennani, le désormais Directeur général de la marque Renault au Maroc, et de son staff face à la presse nationale en ce jeudi 8 avril.

Dans la droite ligne du plan stratégique Renaulution dévoilé en début d’année par Luca de Meo, le patron de Renault, et par l’ensemble de ses équipes, toutes les filiales du groupe à l’international se sont mises au diapason vis-à-vis de cette nouvelle feuille de route. Ce qui s’est traduit dans le Royaume par la création d’une «business unit» dédiée à la commercialisation de la marque Renault et pilotée justement par Mohamed Bennani ; idem pour Dacia dont Fabrice Crevola qui, en plus de sa fonction de Directeur général de Renault Commerce Maroc, préside aux destinées de la marque Dacia au Maroc.

La famille Mégane hérite d’un design plus raffiné.

Durant ce point presse, Mohamed Bennani a notamment souligné que la marque Renault dans le Royaume entend consolider ses positions tout en se concentrant sur les segments et autres canaux rentables. «Nous avons à cœur de renforcer nos performances commerciales, mais aussi notre présence dans le Royaume pour être au plus près des besoins des clients et de leur garantir entière satisfaction» a indiqué le Directeur général de la marque Renault au Maroc. Et d’ajouter : «actuellement n°2 du marché de l’automobile, nous souhaitons incarner la modernité et demeurer une référence technologique et de qualité auprès des consommateurs marocains». Et Mohamed Bennani de conclure : «de solides atouts qui nous permettront d’assurer de nouvelles perspectives commerciales pour la marque et de garantir sa profitabilité».

Jolie cure de fraîcheur

S’agissant de la nouvelle offre de modèles de la firme au losange dans le Royaume, la famille Mégane hérite d’un design plus raffiné. Elle reçoit une brochette de technologies dernier cri et capitalise sur une motorisation renouvelée. Le Renault Captur quant à lui, étrenne un bloc essence 1,3 litre Tce de 130 chevaux animé par une boîte de vitesses à 7 rapports. Au rayon des grandes routières, la Talisman affine sa silhouette avec une face avant redessinée, assortie d’une nouvelle signature lumineuse Matrix LED.

La Talisman affine sa silhouette avec une face avant redessinée.

Sur le plan technique, l’engin dispose du système exclusif 4CONTROL à quatre roues directrices et d’un amortissement piloté. Reste le Koleos, le SUV haut de gamme, qui offre plus de style et de confort. Une gamme totalement renouvelée, en plus de la nouvelle Clio, qui devrait permettre à la marque de poursuivre sur son trend haussier et d’accroître notamment ses volumes de ventes dans le Royaume.