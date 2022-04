Succursales Renault Dacia. La 6ème édition du Salon Ramadan Expo 2022 bat son plein

Après deux années d’absence en raison de la pandémie, Renault et Dacia proposent à l’attention de la clientèle la 6ème édition du Salon Ramadan Expo. Organisée à Casablanca sur une superficie de 2 000m² sur le parking jouxtant le Paradise Club de Casablanca, cette expo-vente qui a débutée le 15 avril dernier s’achèvera le 29 avril courant.

Ouvert gratuitement au grand public 7 jours sur 7 de 14h à minuit, cette exposition couvre l’ensemble des activités commerciales et services proposés par Renault Commerce Maroc, à savoir la vente de véhicules neufs et d’occasion des marques Dacia et Renault, mais également des véhicules utilitaires. Selon le staff de la firme au losange, les clients peuvent se renseigner sur place, notamment sur les promotions proposées et l’offre de financement à partir de 0DH d’apport.