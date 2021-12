Suite à l’apparition de cas Omicron, l’ENCG Casablanca et un lycée à Rabat ferment

Lire aussi |Pr Ibrahimi : « le compte à rebours de la propagation d’Omicron au Maroc commence »

Le ministère de l’Éducation nationale a confirmé la fermeture d’un lycée à Rabat, après la détection de plusieurs cas de contamination au variant Omicron parmi les élèves. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du jeudi 23 décembre, que l’établissement ne rouvrira ses portes qu’après la fin des vacances intermédiaires. Une responsable au sein du ministère précise qu’il s’agit de huit élèves, identifiés comme cas contacts au lycée Abidar Al Ghifari. Les huit élèves ont été soumis à des tests anti-Covid-19. Sept des élèves contaminés étudiaient dans la même classe.

Le ministère de l’enseignement a donc décidé de mettre en quarantaine tout le personnel et les élèves jusqu’au lundi 3 janvier 2022.

Ceci étant, le secteur de l’enseignement reste menacé par la propagation du variant Omicron, notamment dans le préscolaire et le primaire. En effet, 5 enfants âgés de 4 mois à 13 ans ont été contaminés. Le ministère de la Santé avait d’ailleurs tiré la sonnette d’alarme, mardi dernier, en mettant en garde contre une rechute épidémique après une augmentation sensible des cas de contamination et des clusters épidémiologiques, notamment au sein des familles.

Au lycée de Rabat, s’ajoute l’ENCG de Casablanca. La direction de l’ENCG Casablanca en a fait l’annonce ce mercredi soir «Suite à l’apparition de quelques cas suspects de Covid-19, nous vous informons que les cours seront dispensés à distance à partir du jeudi 23 décembre 2021 jusqu’à nouvel ordre».

La décision a été actée en attendant «la tenue d’une réunion d’urgence de la commission pédagogique pour prendre les mesures nécessaires, en tenant compte de l’évolution de la situation sanitaire».