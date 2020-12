Suivez le LIVE de l’émission « Décryptage » de radio MFM

Challenge Live







Retrouvez le live de l’émission sur www.mfmradio.ma, mais aussi via notre partenaire Chouf TV et sur le site de Challenge.ma. Ecouter, s’exprimer, critiquer, dialoguer, susciter l’espoir, sans aucun tabou ni langue de bois, c’est bel et bien ce que vous propose deux fois par semaine l’émission Décryptage. Tous les aspects de l’actualité y sont traités dans un langage clair et précis. Restez à l’écoute !

Horaire :

Jeudi : 19h00 – 21h00

Dimanche : 10h00 – 12h00