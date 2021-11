Suspension des vols par le Maroc. Les Belges appelés à la vigilance

La décision du Maroc de suspendre les vols de et vers la France, inquiète des ressortissants belges et Marocains résidant en Belgique actuellement en vacances dans le Royaume ou envisageant de s’y rendre pour les fêtes de fin d’années. Face à cette incertitude, les autorités belges qui n’appellent pas à quitter d’urgence le Maroc puisque les liaisons entre les deux pays restent assurées, demandent aux belges de faire preuve d’une vigilance particulière.

L’annonce de la suspension des vols entre le Maroc et la France inquiète en Belgique où les Marocains résidant dans le pays craignent de revivre le chaos provoqué en mars 2020, lorsque le Maroc avait brusquement fermé son espace aérien, piégeant des dizaines de milliers de touristes et de binationaux en séjour dans le pays. De nombreux Belgo-marocains s’étaient retrouvés coincés et l’organisation de leur rapatriement s’était étalée sur plusieurs mois, rappellent les médias belges.

De plus, beaucoup de rumeurs circulent sur les réseaux sociaux, allant même jusqu’à annoncer que « le ministère marocain de la Santé a décidé de suspendre jusqu’à nouvel ordre tous les vols de passagers à destination et en provenance de la Belgique à partir de minuit dans la nuit de lundi à mardi », en citant leService public fédéral Affaires étrangères de la Belgique. Or, sur le site de ce département belge, le plus récent message concernant les voyages sur le Maroc remonte au 20 avril 2020.

Pour autant, face à cette incertitude sur les possibilités de voyage au Maroc, les autorités belges n’appellent pas à quitter d’urgence le Maroc, puisque les liaisons entre les deux pays restent assurées. Toutefois, elles demandent aux belges de faire preuve d’une vigilance particulière. « Le Maroc prend souverainement des mesures pour préserver sa situation sanitaire, comme la Belgique le fait aussi, commente le porte-parole du ministère belge des Affaires étrangères Wouter Poels. Tout voyageur doit s’informer et savoir que les conditions peuvent changer durant le voyage. C’est un appel à la prudence. » Et d’ajouter : « Nous n’avons aucune indication que des mesures semblables concernant la Belgique sont à venir. Mais le passé nous a montré que les décisions sont prises au Maroc sans préavis. »

Lire aussi | Le Maroc suspend le transport maritime de passagers avec la France

Le voyagiste TUI confirme recevoir depuis jeudi des appels de clients inquiets, comme cela avait été le cas, il y a un mois, lorsque le Maroc avait interrompu ses vols les Pays-Bas, selon RTBF, à qui la porte-parole de la compagnie a indiqué qu’il n’y aucune répercussion pour le moment en Belgique.

Interrogée par RTBF sur certains ressortissants Français qui pourraient tenter de voyager via la Belgique, la porte-parole de TUI a reconnu que les informations à ce sujet sont contradictoires pour l’instant. « Certains échos signalent qu’il y aura une vérification de la nationalité. Un ressortissant français qui prendrait un vol au départ de Bruxelles ne pourrait pas rentrer sur le territoire marocain. Mais ce n’est pas confirmé pour l’instant. »

En revanche des Français pourraient toujours quitter le Maroc par un vol à destination d’un autre pays européen. A noter, TUI, comme d’autres compagnies, continue de commercialiser à partir de la Belgique des vols et des séjours au Maroc (Agadir et Marrakech) malgré les incertitudes qui planent.