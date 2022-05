Suspension provisoire de la circulation sur la sortie de l’échangeur Tit Mellil

Dans le cadre des travaux de triplement de l’autoroute de contournement de Casablanca, Autoroutes du Maroc (ADM) informe les usagers de l’autoroute de contournement de Casablanca que la circulation sera provisoirement suspendue sur la bretelle de sortie de l’échangeur Tit Mellil sens Rabat-Casablanca du mardi 17 mai à 06h00 du matin au vendredi 20 mai à 12H00, et ce, pour réaliser des travaux de renforcement de la dite bretelle.

Par conséquent, les usagers de l’autoroute de contournement de Casablanca en provenance de Rabat et à destination de Tit Mellil peuvent continuer sur l’autoroute de Contournement de Casablanca et rejoindre Tit Mellil à travers l’échangeur Casa-Port ou bien emprunter la pénétrante Ain Harrouda 101 et rejoindre Tit Mellil via la Route Nationale RN9.