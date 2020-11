SUV électrique: 500 chevaux et 600 km d’autonomie pour le BMW iX

Révélé dans le cadre de l’événement digital #NextGEN qui s’est déroulé du 9 au 11 novembre courant, BMW en a profité pour dévoiler l’iX, son prochain fer de lance dans le segment des SUV électriques. Un engin que la marque à l’hélice entend commercialiser fin 2021.

BMW poursuit son offensive dans le segment du tout électrique. Après l‘iX3, voici que le constructeur allemand propose un premier aperçu du futur iX, actuellement en phase de développement. Un modèle qui bénéficie des dernières innovations de la marque en matière d’électrification, de conduite autonome et de connectivité. Vu de l’extérieur, il pousse un peu plus loin le concept de la calandre verticale reprenant le célèbre design de doubles naseaux de la marque qui fait d’ailleurs un débat chez les aficionados de la marque. En revanche, l’engin arbore les phares les plus fins proposés à ce jour sur un modèle BMW de série. Il intègre des commandes encastrées de portières (contrôlables via un bouton), des vitres latérales sans encadrement, un hayon qui se prolonge sans aucun raccord sur l’ensemble de la face arrière du véhicule, ainsi que des feux arrière tout aussi fins. À noter, que l’iX dispose de mensurations comparables à celles d’un X5. Au niveau du coffre, le constructeur ne donne pas de chiffres, mais promet un volume de chargement devant avoisiner les 650 litres. À bord, l’ambiance est à la fois épurée et digitale avec un espace incurvé intégrant le combiné d’instrumentation numérique de 12,3 pouces et l’écran d’infodivertissement (14,9 pouces) compatible avec la 5G.







600 km d’autonomie

Disposant de la cinquième génération du groupe motopropulseur électrique du constructeur allemand, le BMW iX hérite de quatre roues motrices. Concrètement, il cumule plus de 500 chevaux de puissance (370 kW) et promet un 0 à 100 km/h expédié en moins de 5 secondes. L’engin est équipé d’une nouvelle technologie permettant une recharge rapide en courant continu jusqu’à 200 kW. La batterie passe ainsi de 10 % à 80 % de sa capacité totale en moins de 40 minutes. De plus, il suffit de la recharger pendant 10 minutes pour bénéficier d’une autonomie supplémentaire de plus de 120 km. À partir d’une Wallbox, c’est-à-dire un boîtier mural, la batterie haute tension se recharge de 0 % à 100 % en moins de onze heures. Enfin, d’autres déclinaisons de moteurs et de batteries sont envisagées par le constructeur allemand, afin de séduire un plus large public. Assemblé à l’usine de Dingolfing en Bavière, le BMW iX entamera sa production au cours du second semestre 2021. Les premières livraisons sont attendues en fin d’année prochaine.