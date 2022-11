Tamwilcom. Un raodshow pour les nouveaux produits démarre à Casablanca

La caravane de “Daama Tamwil” a fait escale, jeudi, à Casablanca, comme première étape d’une campagne de communication nationale. Objectif : rapprocher les différents intervenants dans la finance participative en vue de leur présenter la nouvelle gamme de produits de Tamwilcom. Les nouveaux produits participatifs de “Daama Tamwil”, destinés aux entreprises et aux particuliers, proposent des solutions diversifiées en matière de garantie de financement, adaptées aux besoins de l’entrepreneuriat (Damane Dayn et Damane Moubachir), du logement (Fogarim Iskane et Fogaloge Iskane) ou encore du cofinancement (Tamwil Chamal).

Ainsi conçus pour les entreprises, “Damane Dayn” et “Damane Moubachir” portent sur la garantie des financements accordées par les banques et fenêtres participatives en faveur des entreprises contractant un financement, respectivement supérieur et inférieur à 1 million de dirhams (MDH).



En ce qui concerne le logement, “Fogaloge Iskane” garantit les financements accordés en faveur de la classe moyenne et des Marocains résidant à l’étranger (MRE), pour l’acquisition d’un logement ou d’un terrain, alors que son équivalent, “Fogarim Iskane”, s’adresse aux populations à revenus irréguliers ou modestes.

Le produit “Tamwil Chamal” intervient, pour sa part, dans le cadre de la promotion de l’entrepreneuriat et destiné au cofinancement, avec les banques et fenêtres participatives, des petites entreprises opérant dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.