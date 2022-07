Tanger Med. APM Terminals voit plus grand pour le second terminal à conteneurs

Dans son ambition de traiter des volumes encore plus importants au niveau second terminal à conteneurs de Tanger Med 2 qu’il exploite, APM Terminals a commandé des équipements de manutention.

Déjà en février 2020, soit quelques mois seulement après l’inauguration d’ APM Terminals MedPort Tangier, second terminal à conteneurs du groupe APM Terminals au complexe portuaire Tanger Med, le concessionnaire néerlandais (filiale de l’armateur Maersk) annonçait avoir dépassé son 1er million d’EVP traités en moins d’un an au niveau du port Tanger Med 2. Avec l’ambition de traiter des volumes encore plus importants, APM Terminals a décidé de renforcer sa flotte d’équipements de manutention.