Tanger Med : la barre des 5,7 millions de conteneurs dépassée au 31 décembre prochain

L’activité conteneur du complexe portuaire Tanger Med devrait dépasser au 31 décembre 2020 la barre des 5,7 millions de conteneurs EVP (équivalent vingt pieds) manutentionnés, soit une croissance de + 18% par rapport à 2019.

Une performance qui représente un trafic jamais atteint par les ports du bassin méditerranéen. Aussi, le niveau de productivité a également battu des records cette année. En effet, la barre de plus de 500 000 conteneurs manutentionnés par mois a été dépassée à 4 reprises à ce jour en 2020 avec un nouveau record établi durant le mois de novembre de 553 164 conteneurs EVP traités.

D’autres chiffres portuaires prévisionnels ont été annoncés lors du conseil de surveillance du groupe Tanger Med qui s’est tenu le 22 décembre courant ; concernant le tonnage réalisé, Tanger Med devrait finir l’année avec près de 80 millions de tonnes de marchandises traitées soit une progression de + 23% par rapport à 2019. Faut-il souligner que le complexe portuaire traite à lui seul près de la moitié de l’ensemble du tonnage portuaire du Royaume.

Malgré l’arrêt de l’activité de certains industriels et le ralentissement global de l’activité économique, le trafic des camions TIR s’est maintenu au même niveau par rapport à 2019 et prévoit de clôturer l’année 2020 avec près de 350 000 unités TIR. Ces indicateurs démontrent une véritable résilience du complexe portuaire face à un contexte épidémiologique qui a fortement impacté les échanges commerciaux internationaux.

Tanger Med réaffirme ainsi son engagement auprès des plus grands hubs portuaires tels que Singapour, Rotterdam, Hambourg, Long Beach… pour garantir la continuité des chaines logistiques mondiales. Tanger Med témoigne encore une fois de la pertinence de la vison de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour ce projet stratégique situé à la croisée des routes maritimes, ainsi que son rôle moteur au service de l’économie nationale et du commerce mondial. À noter qu’une communication plus détaillée du bilan portuaire au titre de l’année 2020 sera présentée courant janvier 2021.