Tanger Med. La dématérialisation totale du passage portuaire effective dès ce 15 février

La vague de digitalisation et du zéro papier initiée par le port Tanger Med poursuit son avancée. Engagée par le géant portuaire depuis une décennie, elle a connu une accélération au cours de ces trois dernières années. Désormais, Tanger Med offre une palette de services digitaux à la communauté et aux usagers du port, renforçant ainsi la compétitivité logistique de ces derniers et optimisant les processus propres aux ports et aux parties prenantes.

Après la gestion dématérialisée des escales maritimes, le transit portuaire dématérialisé des unités de fret, la facturation à distance, les formalités de passage portuaire à l’import et à l’export, pour les activités conteneurs et camions TIR, ont été entièrement dématérialisées.

Concrètement, depuis le 15 novembre 2021, les opérateurs peuvent remplir les formalités du passage portuaire en ligne, et déposer électroniquement tous les documents nécessaires auprès des services chargés de la gestion des activités Import-Export. Une opération de dématérialisation totale du passage portuaire qui devient obligatoire à partir du 15 février prochain.

Faut-il souligner que de nombreux opérateurs ont adhéré à ce processus en s’inscrivant dans cette démarche participative de digitalisation pour traiter toutes leurs formalités en ligne. Ils accèdent à ce service à partir du «Port Community System» de Tanger Med, via le site www.tangermedpcs.com, disponible sur smartphones, tablettes et ordinateur, et offrant déjà une palette de services opérationnels tels que la traçabilité des unités Fret, la facturation à distance et le paiement en ligne.

La dématérialisation totale du passage portuaire à l’import et à l’export permet de fluidifier les opérations, de garantir un niveau de sécurité élevé des flux de marchandises, et de répondre aux attentes des clients pour le renforcement de la digitalisation, de la transparence et de la prédictibilité au service de la compétitivité logistique.