Tanger Med : Montée en puissance de la logistique automobile

Tanger Med, ce n’est pas uniquement du trafic conteneurs. Le géant portuaire, c’est aussi un concept plus large de port auquel sont attachées des zones industrielles et logistiques, gérées et développées par le groupe Tanger Med. Plusieurs zones ont ainsi vu le jour autour de Tanger qui sont regroupées par métiers.

Devenue la première plateforme automobile au monde (classement FT), avec la présence d’un écosystème de près de 110 industriels de rang 1, 2 et 3 dédiés à l’industrie automobile, Tanger Med a développé au fil des années 200 000 m² de surfaces dédiées à la logistique automobile. Sur le terrain, de plus en plus d’industriels externalisent leurs opérations logistiques aux spécialistes qui s’installent dans les zones d’activité du géant portuaire.

Une expertise en industrie automobile

L’industrie automobile est présente d’abord à Tanger Free Zone (la zone industrielle historique) puis, depuis 2012, à Tanger Automotive City (TAC). Si l’usine du groupe automobile français produit près de 500.000 unités par an, la plateforme logistique de Tanger Med dédiée à l’automobile, permet aux sous-traitants de Renault d’être au plus près de la production. Résultat : « Tanger Med Zones » est devenue la première plateforme automobile au monde (classement FT), avec la présence d’un écosystème de près de 110 industriels de rang 1, 2 et 3 dédiés à l’industrie automobile.

Aujourd’hui, la plateforme industrielle de Tanger Med, compte des leaders mondiaux venus d’Europe, d’Amérique, d’Asie. 11 des 20 plus importantes entreprises du secteur automobile au monde, sont basées dans la plateforme industrielle Tanger Med et opèrent dans l’industrie du câblage, métal, emboutissage, intérieur véhicule et siège, injection plastiques). Outre Renault, cette industrie automobile est au service d’un autre constructeur basé à Kénitra, notamment Stellantis, mais également ceux basés en Europe (PSA Vigo, Ford, Renault, Volkswagen, etc.

Ce qui n’est pas sans susciter un grand besoin de logisticiens dédiés à l’automobile. Il faut dire, que de plus en plus d’industriels ont commencé à externaliser leurs opérations logistiques aux spécialistes qui s’installent dans les zones d’activité du géant portuaire. Du coup, les zones logistiques de Tanger Med s’avèrent un choix parfait pour les grandes multinationales et les opérateurs logistiques qui cherchent à optimiser leurs opérations et à redistribuer leurs flux de marchandises vers l’Afrique, l’Europe et l’Amérique.

Lire aussi | Introduction de Disty Technologies en Bourse : Les détails de l’opération

Renforcement de la filière logistique dédiée à l’automobile

Hub pour l’industrie automobile, Tanger Med a ainsi développé l’offre logistique adéquate qui inclut aujourd’hui plus de 200. 000 m² de surface opérationnelle opérée par des acteurs de renom et dédiée à la performance logistique pour l’industrie automobile.

Sur le terrain, plusieurs MAF (Magasin Avancé Fournisseurs) se sont développés dans les zones d’activités de Tanger Med pour soutenir la logistique des pièces automobiles.

Ces zones de stockages servent les équipementiers automobiles, installés au Maroc et en Europe, notamment les constructeurs Renault et PSA – Stellantis. De plus près de 30 équipementiers automobiles basés à Tanger Med, s’approvisionnent de ces MAF, pour optimiser leurs opérations logistiques au service de l’industrie automobile, tels que Valéo, Yazaki, SUMITOMI, GMD et bien d’autres.

Ces acteurs mondiaux qui accompagnent les équipementiers et les constructeurs automobiles

Neuf du TOP 50 mondial des 3PL sont présents dans les zones d’activités de Tanger Med : DHL, DB Schenker, Nippon Express, CEVA Logistics, Bolloré Logistics, DACHSER, Maersk Logistics, GEODIS, et GEFCO. Ces acteurs mondiaux dans la logistique automobile qui y sont présents depuis 2018, fournissent en effet les équipements et les constructeurs automobiles.GEFCO, l’expert mondial de la chaîne logistique multimodale et l’un des principaux fournisseurs de logistique automobile en Europe, a ouvert dans cette zone logistique de Tanger Med, considérée comme l’une des portes d’entrée logistique principales vers les marchés européens et africains, avec plus d’un milliard de clients, un nouvel entrepôt pour soutenir l’expansion du groupe sur ce marché important.

L’installation de 10 000 m², opérationnelle depuis janvier 2021, permet à GEFCO d’offrir une gamme complète de solutions, incluant les traversées du détroit de Gibraltar et les services douaniers. Ce site permettra également d’étendre les solutions de stockage et de transport que le groupe offre déjà à un grand nombre de ses clients, notamment dans le secteur industriel. Plus de 135 entreprises et équipementiers automobiles bénéficieront des nouvelles installations de GEFCO à Tanger Med, dont PSA (100 % fournisseur du constructeur), Continental, Faurecia, 3M, Novares et Valeo.

Lire aussi | Spirit Aerosystems lance la fabrication de composants pour les jets d’affaires

Deux ans plus tôt, c’est un autre acteur mondial, Nippon Express, qui a ouvert son centre de logistique à Tanger Med. Ce centre, installé sur 1800 m², permet d’exécuter des opérations de transfert de composants électriques pour l’automobile ou encore d’équipements intérieurs automobiles pour le compte de clients comme SWES (Sumitomo), Lear Automotive Services. Selon la filiale du prestataire japonais de 3PL, ce centre lui permet de « renforcer ses fonctions de logistique en prévision d’une croissance future au Maroc et en Afrique du Nord, et afin de mettre en place une structure capable de répondre aux besoins de ses clients à mesure de son implantation active sur le marché africain ».

CEVA Logistics, l’un des leaders mondiaux de la logistique, a également créé en 2020 une plateforme logistique dans la zone franche logistique de Medhub, afin d’en faire un hub régional pour ses différents clients, dont EFTEC ou encore Smurfit Kappa. Le projet a été réalisé sur un entrepôt de 4.500 m², dont 2.000 m² pour l’automobile : Mastic carrosserie automobile, Carton d’emballage. «Le groupe a opté pour cette localisation dans la zone franche logistique de Medhub, grâce aux procédures simplifiées et aux avantages offerts par cette zone, ainsi qu’à la position clé de Tanger Med et à ses connexions maritimes», a expliqué le groupe CEVA Logistics.

D’autres acteurs mondiaux tels que DHL et TE Connectivity sont présents à MEDHUB pour accompagner les équipementiers, ainsi que les constructeurs automobiles. Si le premier y a développé pour ses clients comme Fujikura une plateforme de 6.000 m² dédiée aux composants électriques pour automobiles, le deuxième a ouvert un centre de logistique de 10.000 m² pour réaliser des opérations de transfert de composants électroniques de haute précision pour ses clients comme Aptiv, Sumitomo, Delphi, Lear…

Lire aussi | Fès : Une nouvelle unité de fabrication de cuir synthétique

Aujourd’hui, 200 000 m² de surface logistique, dédiée à la logistique des pièces automobiles, ont été developpés. Parmi les opérateurs mondiaux, dans ce cas, on peut citer SEBN (Groupe SUMITOMO) qui est en train d’installer 6.000 m² qui seront dédiés aux composants électroniques de haute précision, mais aussi aux unités industrielles à travers un magasin avancé.

AMP-POLYMEX (Distributeur CHIMEI/CCP …) a lancé également, son chantier de construction d’une plateforme de 1 000 m² via un logisticien qui sera réservée aux matières premières de plastique dédiée à l’Automobile.

En attendant, en termes de volume, ce sont environ 50% des flux de Medhub qui sont dédiés à la logistique automobile, soit 25 000 unités Fret et 140 000 tonnes de marchandises pour 2021. La majorité de ces 50% sont destinés vers les Zones Franches ou en Admission Temporaire, le reste à l’export principalement vers l’Espagne, la France et la Tunisie.

Sur Tanger Automotive City, une autre zone franche logistique de Tanger Med Zones, le japonais Nippon Express, déjà présent à MEDHUB, y développe depuis septembre dernier un projet sur 18000 m² afin de gérer des flux imports des usines YAZAKI au Maroc.

De même, Emirates Logistics, également présent à MEDHUB, a démarré un projet au sein de Tanger Automotive City (TAC), sur une superficie de 22.000 m², principalement pour VALEO et autres opérateurs automobiles implantés dans la zone. A noter, que l’«Automotive Logisitics Platform» a été mis en service à TAC sur 26 000 m² opérationnels dédiés à la logistique automobile pour le constructeur Renault, dont 6 000 m² sont gérés depuis mars 2019 par SJL (phase 1) et 20 000 m² directement par Renault depuis août 2020 (phase 2).

Tanger Free Zone, autre zone d’activité du groupe Tanger Med, n’est pas en reste. TRANSMEL et INTERLOAD y ont démarré chacun la construction d’un entrepôt logistique sur 10 000 m².

De son côté, SJL (entrepôt sous douane) qui dispose dans cette zone franche d’une plateforme opérationnelle de 2 500 m² pour ses clients, notamment HELLERMANN (pièces qui ne sont pas produites au Maroc), HUNTSMAN (Produits chimiques) et CABLENA, a démarré un projet de construction d’un nouvel espace de 10 000 m² dédié à l’automobile.

Ainsi, SJL rejoindra sur ce segment au sein de Tanger Free Zone, des acteurs mondiaux comme GEODIS (3500 m² opérationnels pour ses clients automobiles) ou encore MARCOTRAN (4.000 m² opérationnels pour ses clients automobiles).

Par Adama Sylla et David jérémie.