Tanger Med réalise un nouveau record avec plus de 7 millions de conteneurs en 2021

Un total de 7 173 870 conteneurs EVP (Equivalent Vingt Pieds) ont été traités en 2021 dans le complexe portuaire Tanger Med, en croissance de 24% par rapport à l’année précédente. Ce trafic résulte de la montée en régime continue du port Tanger Med 2 après le démarrage successif des terminaux TC4 en 2019 puis TC3 en 2021, indique un communiqué de Tanger Med Port Authority (TMPA).

Aussi, ce résultat confirme le leadership de Tanger Med en Méditerranée et en Afrique, et consolide la position de ce hub majeur pour les grandes alliances maritimes mondiales menées respectivement par Maersk Line, CMA CGM et Hapag Lloyd.