Tanger Med : Un accompagnement de qualité pour la filière automobile  

Tanger Med est devenu au fil des années, un hub majeur pour l’industrie automobile. S’appuyant sur sa zone logistique Medhub et ses zones industrielles Tanger Free Zone et Tanger Automotive City, le port marocain dispose de nombreux atouts pour garantir aux investisseurs étrangers un démarrage fluide et efficace de leur activité à l’export.

Dans le but de gérer efficacement et durablement ses opérations et infrastructures, Tanger Med opère ses zones d’activités et infrastructures dans une qualité de service exigeante, aux standards des 1100 entreprises qui y sont installées.

Ainsi, Tanger Med Zones, l’aménageur-développeur et opérateur de la plateforme industrielle de Tanger Med, offre des services 360° et intégrés à ses clients (avant, pendant et après l’investissement). De par ses prérogatives d’administration publique, Tanger Med Zones facilite l’investissement d’opérateurs internationaux et marocains : une interface principale pour ses procédés d’installation, de construction et d’exploitation. La plateforme industrielle Tanger Med compte à ce jour, plus de 1100 entreprises sur une surface développée de 2000 ha et opérant dans plus de 15 branches d’activités différentes.

«Tanger Med Zones» met en relation ses opérateurs et la communauté pour développer leurs activités de manière pérenne. Une équipe de « business developers » expérimentés, à l’écoute et multilingue (français, anglais, espagnol, arabe, chinois), qui accompagnent rigoureusement l’opérateur pendant son installation. Grâce à une réserve foncière de 5000 ha, «Tanger Med Zones» propose une offre Greenfield (vente de terrain) ou de bâtiments locatifs construits dans une période de 6 mois, par une équipe d’ingénieurs experts, en phase aux attentes des clients et standards internationaux.

Les zones d’activité de Tanger Med



Les zones d’activité de Tanger Med se distinguent de par leur vocation principale : l’industrie, la logistique et services, ainsi que le marché cible (local ou international). Parmi celles-ci, on peut en citer trois :



> Tanger Free Zone



Entrée en exploitation en 1999, Tanger Free Zone (TFZ) s’est développée de manière importante sur une assiette foncière de 440 ha. C’est une zone polyvalente : Industrie automobile, aéronautique, textile, agroalimentaire… Outre les mesures incitatives importantes mises en place à l’échelle nationale, TFZ combine des atouts notables : localisation géographique, modèle de commercialisation adapté (vente de terrains et location d’entrepôts prêts à l’emploi), offre de services. Elle accueille des leaders mondiaux dans les secteurs automobile, aéronautique, électronique, textile, logistique, services tertiaires, etc.



> Tanger Automotive City



À 2 km de l’usine de Renault Tanger Med, elle est dédiée aux métiers de l’automobile. En détail, cette zone d’activité, s’étend sur une assiette foncière de 600 ha et est principalement axée sur les métiers de l’automobile (équipementiers, opérateurs logistiques, sous-traitants et services associés au secteur). En outre, ses atouts de compétitivité offrent un socle de développement important : un réseau d’équipementiers solidement implanté dans la région, la proximité du site de Renault Tanger Med, un dispositif logistique permettant une connectivité optimale et un potentiel régional considérable.



> Medhub



Lancée en novembre 2008, et située au sein du complexe portuaire Tanger Med, la Zone Logistique gérée par la société Medhub, est une plateforme idéale pour l’implantation de bases logistiques destinées à couvrir l’Europe, la Méditerranée et l’Afrique. Située dans l’immédiate proximité du port via une zone douanière unique, la zone dédiée aux activités de logistique à valeur ajoutée, se trouve au cœur des centres d’affaires de la région, permettant ainsi une distribution rapide et efficiente vers un marché de plus de 1 milliard de consommateurs. En plus des activités de distribution, la zone dédiée à la logistique à l’échelle des flux mondiaux, constitue un point de stockage pour une distribution vers d’autres zones franches au Maroc, ainsi que la mise à la consommation sur le territoire assujetti. D’une superficie à terme de 200 hectares, la zone logistique de Tanger Med propose à la location une gamme immobilière complète d’entrepôts, et de bureaux, où peuvent être réalisées les opérations de logistique à valeur ajoutée, telles que l’étiquetage, le conditionnement et la gestion des stocks.

Automotive Logistic Platfom, un projet qui répond aux besoins croissants et futurs des équipementiers automobiles



Pour améliorer davantage la performance des équipementiers automobiles, et répondre à leurs besoins croissants et futurs en termes de prestations logistiques, Tanger Med a lancé « Automotive Logistic Platform (ALP) ». S’étendant sur une superficie totale de 26 000 m², cette plateforme a nécessité un investissement de 200 millions de DH.



Aujourd’hui, Automotive Logistic Platform, developpée dans la plateforme industrielee Tanger Med, permet la consolidation de pièces automobiles, qui sont ensuite distribuées vers les marchés cibles. Elle traite un flux de 15.000 unités fret annuel, essentiellement des pièces et des éléments de structure, ainsi que des flux sortants vers les usines européennes de constructeurs comme Renault, PSA et autres.



Phase 1 du projet :

• Entrepôt logistique de 6.000 m² loué par SJL

• Démarrage d’activité en Mars 2019

• Gestion de l’activité AILN de Renault

• Prestations logistiques :



> Consolidation des pièces fabriquées chez les fournisseurs de Renault locaux (YAZAKI, LEAR, TYCO, GMD, EUROSTYLE, DICASTAL, SMRC, SNOP,…), qui seront exportées vers les autres usines de Renault en Roumanie, Brésil, Colombie et Argentine



> Conditionnement et export de pièces embouties fabriquées à Renault vers les autres usines de Renault en Roumanie, Brésil, Colombie et Argentine



Phase 2 du projet :

• Entrepôt logistique de 20.000 m² loué par Renault

• Plateforme pour le stockage de conteneurs d’environ 4.266 m²

• Démarrage d’activité en Août 2020

• Plateforme dédiée à l’entreposage et stockage de pièces automobiles

• La plateforme est dédiée au stockage de :



> Pièces en provenance de l’étranger (Roumanie, Turquie, Chine,…) nécessaires à la production de véhicules



> Pièces automobiles destinées à Casablanca « SOMACA » et aussi à la filiale commerciale « Renault Commerce ».

Par Adama Sylla et David jérémie