Tanger Med. Un chiffre d’affaires en hausse au premier semestre 2022

Tanger Med Port Authority a réalisé un chiffre d’affaires (CA) de plus de 1,63 milliard de dirhams (MMDH) à fin juin 2022, en hausse de 12% par rapport à la même période un an auparavant.



Dans un communiqué relatif à ses indicateurs financiers au deuxième trimestre de 2022, Tanger Med Port Authority indique que 56 millions de tonnes de marchandises ont été traitées à fin juin 2022 alors que 30 millions de tonnes ont été traitées durant le deuxième trimestre 2022.



Concernant les investissements réalisés, ils ont atteint 490 millions de dirhams (MDH) portant notamment sur les infrastructures, voiries, réseaux divers et infrastructures IT, ajoute la même source. S’agissant de l’endettement consolidé, il s’est établi à 10,1 MMDH dont 5 MMDH d’emprunts obligataires, soit une baisse de 1% par rapport à fin 2021.



