Menée par le président du PAP, Charumbira Fortune Zephania, cette délégation effectue trois jours durant jusqu’au 27 septembre, une visite officielle au Maroc à l’invitation du Parlement marocain. « Cette visite vise à renforcer la coopération et tirer profit de l’expérience marocaine dans plusieurs domaines », a déclaré le président du PAP. C’est aussi l’occasion de prendre connaissance des projets d’envergure lancés au Maroc, en particulier le complexe portuaire Tanger Med, et de souligner l’importance de l’infrastructure portuaire pour le commerce international et le rôle de Tanger Med à cet égard.

Lors de cette visite, qui s’est déroulée en présence notamment du président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, du gouverneur de la province de Fahs-Anjra, Abdelkhalek Marzouki, du directeur général de l’Autorité portuaire Tanger Med, Hassan Abkari, et de nombre de responsables du Port Tanger Med, les membres de la délégation parlementaire ont découvert les installations et l’organisation du port, ainsi que son rôle en tant que passerelle logistique mondiale clé et exemple d’intégration au commerce mondial.

Cette rencontre a été marquée par la présentation d’un exposé sur le complexe portuaire Tanger Med par Hassan Abkari dans lequel il a mis l’accent sur l’importance de ce projet d’envergure, initié par SM le Roi Mohammed VI, passant en revue les différentes étapes de développement de ce complexe portuaire de rang mondial.

Le président du PAP a affirmé que les membres de la délégation ont été impressionnés par le développement important que connait Tanger Med, le plus grand port à conteneurs en Afrique et en Méditerranée, qui offre des capacités de traitement pour 9 millions de conteneurs et 7 millions de passagers. « Grâce à ses infrastructures modernes et sa technologie sophistiquée, le port Tanger-Med est devenu l’une des plateformes maritimes pionnières du monde », a-t-il dit, appelant le Maroc à partager son « expérience inédite » en la matière avec les autres pays africains. Le Maroc a prouvé, à travers le port Tanger-Med, que « l’Afrique peut prendre les devants et se développer par elle-même », a insisté le président de l’institution législative africaine. Et de conclure : « nous avons besoins de partager cette expérience avec d’autres pays africains, en vue de promouvoir le développement du continent ».