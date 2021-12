Tanger Med. Une panoplie de services digitaux déjà disponibles

A l’avant-garde de la digitalisation, Tanger Med dispose d’un système de communauté portuaire (PCS) de premier ordre. «Le PCS de Tanger Med est conçu pour améliorer l’efficacité administrative et opérationnelle, la facilitation des importations/exportations ainsi que la compétitivité de l’ensemble des usagers du complexe portuaire. Tanger Med est pleinement engagé dans un processus continu afin d’améliorer à travers cette plateforme son offre de services dans le secteur de la logistique portuaire et de l’industrie», explique Ridouan Boulaich, Directeur IT de Tanger Med.

Dédié aux différents partenaires maritimes, le PCS permet de faciliter les opérations portuaires et logistiques. Il s’articule autour de cinq grands blocs, chacun d’eux offrant une palette de services. Dans le détail, on recense le bloc «maritime» qui permet de dématérialiser les escales maritimes, la gestion des priorités d’escale et la réservation ferme pour les escales de navires.

Le bloc «Import» offre quant à lui une palette de service permettant d’accélérer le processus d’importation des marchandises. Les transporteurs, transitaires, importateurs ou logisticiens peuvent facilement satisfaire aux formalités d’usage, dont la déclaration sommaire, le bon à délivrer et le passage portuaire à l’import. Pour le bloc « Export » qui permet d’accélérer le processus d’exportation des marchandises, les opérateurs de la chaîne logistique via le PCS devront fournir au premier bureau de douane d’entrée à l’Union Européenne la déclaration Sommaire d’Entrée en Europe, la récupération du code MRN (Movement Reference Number) étant assurée justement par le PCS.

Le bloc «Hinterland» permet grâce au «Gate acces» une meilleure gestion des flux et la facilitation des opérations logistiques au-delà du périmètre portuaire, mais également vers les zones d’activités logistiques et industrielles. Enfin, le bloc dédié aux «Services financiers» offre des solutions innovantes de e-paiements (e-banking, m-banking et GAB) pour effectuer à distance sa facturation. Ce qui permet de fluidifier les chaines d’approvisionnements et d’optimiser les coûts et les délais de transit.

Import : Le passage portuaire totalement en ligne

A travers ce service digital, les intervenants dans le secteur du fret à l’import, notamment les transporteurs, transitaires et organismes de contrôle, peuvent via le Port Community System (PCS) remplir les formalités de passage portuaire des unités fret en se basant sur la déclaration en ligne de la « Demande d’Autorisation de Mouvement Portuaire à l’Import » et sur le dépôt électronique des documents auprès de l’autorité portuaire.

Parallèlement à cette dématérialisation élargie des déclarations en douane, ces entreprises pourront bénéficier d’une simplification de leurs démarches tout en garantissant un niveau de sécurité élevé pour les flux de marchandises. De plus, ces opérateurs disposent d’une dématérialisation documentaire permettant d’intégrer la signature électronique des documents (Intégration documentaire directement au niveau du portail et déclaration simplifiée par le chargement automatisé des données de la déclaration unifiée de marchandises DUM auprès de la Douane). Ces mêmes intervenants dans le secteur du fret à l’import peuvent également bénéficier du service de la taxation à distance via le PCS avec accès en ligne aux factures.

Les avantages d’un tel service digital sont nombreux. Parmi ceux-ci, on peut noter l’allègement et la fiabilisation des démarches administratives relatives au transit de marchandises, l’optimisation du temps de traitements des flux à l’import, le suivi en temps réel du traitement des demandes d’autorisation de mouvements portuaires à l’import par les clients. A cela, s’ajoutent l’amélioration de la compétitivité des importateurs à travers le complexe portuaire et l’allègement de la gestion logistique.

Intégration logistique : Le «Gate Access» pour gérer les flux

Les gestionnaires des zones d’activités, importateurs, exportateurs, organismes de contrôle et autorité portuaire peuvent s’adosser sur l’offre digitale « Gate Access » en matière de gestion des flux. Ils peuvent disposer de plusieurs types de services au rang desquels les déclarations d’entrée et de sortie des marchandises, la gestion de la traction, la déclaration de non transformation, l’opération de groupage, la demande de réparation externe et la demande d’intervention des prestataires externes. L’utilisation du système «Gate Access» permet un service dématérialisé qui offre de multiples avantages, dont une accélération du processus de dématérialisation et de fluidification du traitement des unités fret, une intégration automatique de la déclaration douanière (DUM) des flux en provenance et à destination des zones d’activités de Tanger Med.

Il faut y ajouter le renforcement de la réactivité et de la transparence des échanges d’information entre les acteurs (zones franches, port, opérateurs logistiques, douane…), en plus de l’optimisation de la traçabilité des flux de marchandises qui transitent par le port et les zones d’activité Tanger Med et l’amélioration de la compétitivité des opérateurs industriels et logistiques.

A noter, que les zones d’activités de Tanger Med en tant que plateforme logistique et industrielle intégrée à une plateforme portuaire performante, offrent aux opérateurs logistiques une meilleure compétitivité dans la gestion de la chaîne de distribution (coût de fret, de traitement portuaire, temps de transit, …), une infrastructure de qualité, et une intégration logistique aux meilleurs standards internationaux.

Export : Passage à l’export entièrement digitalisé

Les transporteurs, transitaires et organismes de contrôle disposent du passage portuaire à l’export, un service qui permet aux entreprises intervenant dans le secteur du fret à l’export de remplir les formalités de passage portuaire des unités Fret à travers le complexe portuaire Tanger Med. Pour cela, ces entreprises se basent sur la déclaration en ligne de la Demande d’Autorisation de Mouvement Portuaire à l’export, en plus du dépôt électronique des documents auprès de l’autorité portuaire. Une procédure très avantageuse pour les opérateurs, puisqu’elle leur permet d’alléger et de fiabiliser les démarches administratives relatives au transit de marchandises, d’optimiser le temps de traitements des flux à l’export, de suivre en temps réel le traitement des demandes d’autorisation de mouvements portuaires à l’export par les clients.

Par ailleurs, cette procédure permet d’améliorer la compétitivité des exportateurs à travers le complexe portuaire et d’alléger la gestion de la chaine logistique. A noter qu’en parallèle de la dématérialisation élargie des déclarations en douane, ces entreprises pourront bénéficier d’une simplification de leurs démarches tout en garantissant un niveau de sécurité élevé pour les flux de marchandises. Par ailleurs, cela permettra d’intégrer la signature électronique des documents tout en bénéficiant du service de la taxation à distance via le Tanger Med Port Community System, avec accès en ligne aux factures. Faut-il préciser, que les exportateurs, transitaires et organismes de contrôle ont à leur disposition une solution dématérialisée liée à la procédure d’exportation des produits agroalimentaires, et ce, depuis les stations de conditionnement des produits à travers tout le Royaume.

Une offre qui s’articule autour de l’inscription et de la déclaration d’activités, de l’inscription et de l’agréage des stations de conditionnement, de la liste de colisage, du certificat de conformité FOODEX, du certificat d’inspection FOODEX, et du certificat phytosanitaire ONSSA. On dénombre également, l’échange du certificat d’inspection FOODEX avec la douane et l’échange du certificat de conformité FOODEX avec les organismes de contrôle à l’international.

Escale maritime : Une gestion dématérialisée

La gestion des escales maritimes au port Tanger Med est entièrement dématérialisée. Une aubaine pour les agents maritimes, les transitaires, les exportateurs, les importateurs, le logisticien ou encore la compagnie maritime, qui à travers ce service digital, peuvent alléger et fiabiliser leurs démarches administratives relatives au transit de marchandises. Ce service digital permet également à ces intervenants d’optimiser le temps de traitements des flux à l’import, de suivre en temps réel le traitement des demandes d’autorisation de mouvements portuaires à l’import par les clients, d’améliorer la compétitivité des importateurs à travers le complexe portuaire et enfin, d’alléger la gestion de la chaine logistique.

Ainsi, aussi bien pour la demande d’attribution des postes à quai, le dépôt électronique des documents de l’escale, la signature électronique des documents, la déclaration de sûreté ISPS, la déclaration environnementale MARPOL, la commande des services aux navires, la demande de ravitaillement Shipchandling ou encore la commande de soutage, plus besoin de se déplacer pour faire sa demande : tout peut se faire via le Port Community System (PCS). A travers cette plateforme digitale multi-services destinée aux acteurs privés et publics pour faciliter les opérations maritimes et logistiques, l’agent maritime, par exemple, fait la demande à la capitainerie pour l’attribution d’un poste à quai et transmet numériquement l’ensemble des documents de l’escale.

Il peut également à travers le PCS, faire les demandes de services complémentaires, telles que la demande d’attestation d’escale, la demande de location d’une pilotine, la demande de déballastage ou de travaux etc. Ce service permet de consulter d’autres types d’informations, tels que le programme de rotation des navires, les informations sur les caractéristiques techniques du port ou le Berth plan.

Track and Trace : Suivre en temps réel l’évolution des unités de fret

Le service «Track and Trace» dédié aux transitaires, exportateurs, transporteurs des informations offre plusieurs fonctionnalités dont un tracking documentaire du passage portuaire permettant le suivi de la traçabilité documentaire liée à l’avancement du processus de contrôle de la marchandise. Il faut y ajouter le tracking roulier qui favorise le suivi de la traçabilité physique des unités lors du passage portuaire.

Autres fonctionnalités disponibles, le tracking conteneurs et le tracking « Door 2 Door » avec les ports partenaires, un service permettant le suivi de la traçabilité physique des unités dès leur entrée au port d’embarquement jusqu’à leur sortie du port de débarquement. Dans le détail, le « Track and Trace » permet la gestion et la traçabilité des entrées et sorties de marchandises aux zones d’activités en temps réel, la gestion et traçabilité des flux inter et intra zones, mais également la fiabilité et la transparence des échanges d’informations avec les différents acteurs (zones d’activités, port, opérateurs logistiques, douane…).

Entrée en Europe : La déclaration sommaire désormais en ligne

Les exportateurs, transitaires et transporteurs peuvent opter, via le digital, pour la Déclaration Sommaire d’Entrée en Europe (MRN). Un service dématérialisé qui offre une amélioration de la performance du passage portuaire et aéroportuaire et plus largement de l’écosystème logistique, une autonomie pour l’accomplissement des formalités à l’export, mais aussi une simplification de procédure de contrôle, un échange de données fiable et fluidifié entre les parties prenantes et enfin, une facilitation des exportations agroalimentaires marocaines.

La déclaration sommaire d’entrée en Europe, ou «entry summary declaration to Europe» (ENS), consiste en une demande à effectuer au préalable à l’entrée des marchandises dans l’Union européenne. Elle est exigée par la mesure de Sûreté/Sécurité ICS (Import Control System) pour les importations à destination de l’Union européenne mise en place par la Commission européenne.

Pour effectuer cette demande en ligne, les exportateurs, transitaires et transporteurs devront rédiger une lettre de voiture ou CMR (un document qui accompagne la marchandise à laquelle il est associé tout au long de son transport), et joindre la facture relative à la marchandise. Il suffit pour les opérateurs de se connecter sur le site www.tangermedpcs.ma et de cliquer «Ajouter» ou «Déclaration» pour créer une nouvelle déclaration. Une fois tous les champs renseignés, il faudra cliquer sur «Soumettre». Ainsi, la déclaration est alors transmise à la douane européenne pour validation. Une fois leur accord obtenu, l’opérateur peut alors procéder à l’impression de son Code MRN. La récupération du code MRN (Movement Reference Number) identifiant unique attribué à chaque ENS après validation et enregistrement de celui-ci, est ainsi assurée par le Tanger Port Community System.

E-paiement : Plusieurs canaux pour le paiement éléctronique

Désormais, les transitaires, les transporteurs, les exportateurs et importateurs peuvent s’acquitter, en dirhams, de leurs créances relatives au passage portuaire fret via le service de paiement multicanal. Un service qui offre de multiples avantages comme l’optimisation des délais et des coûts de transit, ce qui permet d’accélérer le paiement des factures en quelques clics. Il faut y ajouter la fluidification de la chaine logistique, permettant justement de répondre aux attentes et aux exigences des clients et des fournisseurs en temps réel. Aussi, l’e-paiement favorise l’amélioration de la compétitivité des opérateurs sur le marché par la dématérialisation des transactions commerciales.

Concrètement, il suffit de s’identifier sur le Tanger Med Port Community System, puis de consulter l’onglet «Rapport Suivi des Encours». Peu après, l’opérateur coche la facture à payer, puis sélectionne le type de paiement «Fatourati». Il faut ensuite choisir son canal de paiement qui peut s’effectuer, au choix, via le e-banking (paiement sur le site Internet de la banque), le m-banking (paiement sur mobile), ou le GAB. Reste pour l’opérateur à donner de plus amples renseignements sur la référence et sur le montant de l’avis.

Ridouan Boulaich, Directeur IT de Tanger Med :

« Le PCS de Tanger Med est conçu pour améliorer l’efficacité administrative et opérationnelle, la facilitation des importations/exportations ainsi que la compétitivité de l’ensemble des usagers du complexe portuaire. Tanger Med est pleinement engagé dans un processus continu afin d’améliorer à travers cette plateforme son offre de services dans le secteur de la logistique portuaire et de l’industrie. »