Taqa Maroc. Voici les nouvelles nominations au directoire

Avec l’arrivée à terme du mandat des membres du directoire de Taqa Maroc le 22 décembre, le conseil de surveillance a décidé de renouveler le mandat des membres pour une durée de six ans.

Monsieur Omar Alaoui M’hamdi gardera ses fonctions de Directeur Général Adjoint et Directeur du pôle finance et Business Developpement. Madame Fadoua Moutawakil continuera à assurer son poste de Directrice du pôle stratégie et Risk Management. En plus de ces postes maintenus, le conseil a nommé deux nouveaux membres du directoire. Il s’agit de madame Fatima Bendahbia en sa qualité de Directrice Générale de la centrale thermique de Jorf Lasfar, et de Monsieur Said El Mamouni en tant que Directeur Juridique Exécutif et secrétaire du directoire de TAQA Morocco.