Tarik Doublani : « Nous avons renforcé notre robustesse logistique en installant notre Hub Logistique à MEDHUB » 

Installé dans le Royaume depuis plus de 20 ans, Aptiv, l’un des plus grands fabricants de composants automobiles, s’est développé au fil des années au Maroc. Implanté aujourd’hui sur 9 sites et bientôt 10 avec celui d’Oujda en cours de réalisation, l’équipementier automobile a considérablement renforcé sa logistique en installant son Hub Logistique à MEDHUB. Tarik Doublani, Aptiv EDS North Africa PC&L Manager, revient sur l’impact de ce centre logistique sur l’activité d’Aptiv.

Tarik Doublani : Aptiv est une entreprise de technologie internationale et un leader de l’industrie de l’architecture de véhicules. Notre mission, est d’améliorer la mobilité du futur grâce à des solutions innovantes qui rendent les véhicules plus sûrs, plus écologiques et plus connectés. Nous sommes l’un des plus grands fabricants de composants automobiles et nos clients comprennent les 25 plus grands constructeurs automobiles au monde. Nous sommes présents dans 46 pays, à travers 127 sites de productions et 12 centres techniques majeurs. Aptiv a démarré au Maroc en 1999, et n’a eu de cesse de se développer depuis. Aujourd’hui nous sommes forts de 9 sites répartis entre Tanger, Kénitra & Meknès et prochainement Oujda.

Afin de soutenir nos activités opérationnelles, nous avons renforcé notre robustesse logistique en installant notre Hub Logistique à MEDHUB. C’est une grande première au sein de Aptiv dans la région EMEA, et une fierté que cela se fasse au Maroc ! D’une superficie de 10.000 m², notre Hub Logistique nous permettra d’être encore plus résilient face aux interruptions dans les chaines d’approvisionnements sur le plan mondial, renforçant ainsi la position du Maroc comme plateforme Logistique sur le plan Régional.

Lire aussi | Tanger Med : Montée en puissance de la logistique automobile

Challenge : Comment votre activité a-t-elle évolué depuis votre installation à Medhub ?

Bien que lancée récemment, notre activité à Medhub, nous a rapidement permis d’engranger des quickwins, et non des moindres. Pour commencer, nous avons réussi à exercer un meilleur contrôle de nos stocks de matière première, notamment pendant les périodes critiques de pénuries. La mise en place d’un stock tampon nous a permis d’assurer l’approvisionnement de nos clients malgré un contexte très volatil. Et comme nous avons plusieurs usines, nous avons réduit les espaces de stockage sur sites et par conséquent, réduit les inventaires en usines. Et bien entendu, le fait que tout soit centralisé au même endroit nous permet un meilleur contrôle sur les inventaires et leur fiabilité.

Notre activité au Hub a également eu un impact positif sur l’environnement grâce à l’optimisation des transports via la consolidation des chargements. Et accessoirement, le Hub nous a permis d’apporter plus de modernisation dans la communication avec les fournisseurs. Jusqu’à présent, notre activité dans le Hub était centrée sur l’approvisionnement en matière première, mais au vu des premiers résultats très concluants, la décision a été prise d’intégrer très prochainement l’export et la livraison de nos clients depuis notre Hub. Vu la criticité des délais d’exportations, cette nouvelle plateforme logistique représente une véritable révolution pour le secteur, renforçant de fait l’attractivité de la destination Maroc pour les acteurs du secteur automobile.

Lire aussi | Tanger Med : Un accompagnement de qualité pour la filière automobile

Challenge : En quoi la proximité de Medhub avec le complexe portuaire Tanger Med est un avantage pour votre activité ?

Qui dit proximité, dit réactivité, soit le nerf de la guerre dans le domaine de l’automobile. Les délais de livraison sont très serrés et chaque minute que nous pouvons gagner en amont peut nous permettre d’avoir plus de latitude face aux imprévus. Concrètement, les avantages suivants ont représenté une réelle amélioration sur le plan logistique :

-La mise à disposition de la matière très rapidement après déchargement des semi-remorques du bateau par un simple bon d’entrée.

-La proximité des bureaux de douane et la simplification des procédures douanières.

-Le dédouanement et les sorties en 24h, qui, dès qu’ils seront opérationnels, seront un atout majeur et nous permettront d’avoir une flexibilité maximale pour mieux servir nos usines et nos clients. Un essai d’une semaine a largement démontré ses bénéfices !

Toutes ces avancées permettent de rassurer nos clients actuels et futurs par rapport au volet logistique qui est très tendu actuellement. A terme, le Hub nous permettra d’offrir une meilleure réactivité pour les marchés européens et de contribuer à la réduction des délais de livraison des voitures au client final. Les constructeurs automobiles savent qu’ils peuvent compter sur Aptiv pour les livrer au bon moment.