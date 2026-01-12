Alertes
Il fait l'actu

Tariq Sijilmassi,  [Fondateur et président de Tessera Capital]

by Challenge

Tariq Sijilmassi, ancien président du directoire du Crédit Agricole du Maroc, fait un retour remarqué sur la scène financière nationale avec la création de Tessera Capital, une banque d’affaires indépendante qu’il préside et dirige. Annoncé par l’intéressé sur LinkedIn comme «une nouvelle étape professionnelle», ce projet s’inscrit dans un contexte de transformation économique majeure au Maroc.

Enregistrée auprès de l’AMMC le 26 décembre 2025 comme Conseiller en investissement financier (CIF) catégorie n°2, Tessera Capital est basée à Rabat et dotée d’un capital social de 5 millions de dirhams, détenu à 60 % par Sijilmassi et pour le reste par des membres de sa famille. La société est autorisée à offrir conseil et assistance en gestion et ingénierie financières, accompagnant les entreprises lors d’opérations d’appel public à l’épargne, d’introductions en bourse et de transactions structurantes tout au long de leur cycle de vie.

À travers Tessera Capital, Tariq Sijilmassi entend proposer un conseil stratégique à forte valeur ajoutée, adressé aux dirigeants, actionnaires et investisseurs. «J’ai créé Tessera Capital parce que je crois profondément dans notre pays», explique-t-il, insistant sur une approche humaine et lucide, au-delà des seuls modèles financiers.

Appuyée sur une équipe jeune et expérimentée, la banque combine expertise terrain, data-driven et intelligence artificielle pour répondre aux défis de la croissance, de la transmission, de la gouvernance et du financement des entreprises. Sa signature, «Assembleur de solutions, créateur de valeur», reflète l’ambition de faire de Tessera Capital un acteur de référence du conseil financier au Maroc, capable d’accompagner le pays dans sa dynamique économique et ses secteurs à forte valeur ajoutée.

