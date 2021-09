Taux directeur. Report de la réunion du Conseil de Bank Al-Maghrib

La troisième réunion trimestrielle du Conseil de Bank Al-Maghrib (BAM) au titre de l’année 2021, prévue ce mardi, a été reportée au mercredi 13 octobre prochain, pour des considérations sanitaires, apprend-on auprès de la banque centrale.

Lire aussi | Visa : la France durcit les conditions pour les marocains



Le conseil de BAM se réunit trimestriellement pour définir l’orientation de la politique monétaire et décider du niveau du taux directeur et du ratio de la réserve obligatoire. L’objectif prioritaire de la politique monétaire au Maroc est la stabilité des prix, comme le stipule le Statut de Bank Al-Maghrib. Ce faisant, la Banque centrale contribuerait à la croissance, à l’emploi et, de manière générale, au développement économique du Royaume.