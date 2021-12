Le stress environnemental, le changement climatique, la détérioration continue des écosystèmes… Tout autant de facteurs qui ont mobilisé les acteurs économiques et sociaux pour trouver des alternatives nouvelles de production et de consommation, en vue de maintenir l’équilibre des écosystèmes et s’inscrire dans une vision de durabilité. Dell technologies en fait un engagement avec le lancement du concept Luna.

Le fabricant cherche un produit à empreinte carbone réduite et de nouvelles façons d’augmenter l’efficacité énergétique, de fournir une meilleure puissance et un meilleur refroidissement en usant de matériaux à faible emprunte carbone. Les cartes mères sont parfois l’un des composants les plus énergivores à fabriquer. En réduisant leur surface totale d’environ 75 % (elle est désormais inférieure à 5 580 mm2)2 et le nombre de composants d’environ 20 %, Dell estime que l’empreinte carbone de la carte mère pourrait être réduite de 50%.

Le process se fait également par une modification complète de la disposition de tous les composants internes : en déplaçant cette carte mère plus petite vers le couvercle supérieur, elle est plus exposée à l’air frais de l’extérieur. Ceci, combiné à la séparation de la carte mère et de l’unité de chargement de la batterie dans la base, permet une meilleure distribution passive de la chaleur et pourrait éliminer totalement le besoin d’un ventilateur.

Ces gains d’efficacité pourraient réduire de manière significative les besoins énergétiques globaux, ce qui permettrait d’utiliser une batterie plus petite, dotée de cellules à cycle profond avancées, mais suffisamment puissante pour une utilisation quotidienne. Un châssis en aluminium transformé à l’aide de l’énergie hydraulique et utilisant une construction en aluminium embouti nécessite moins d’énergie et produit un minimum de déchets.

Une vision future de la réutilisation, de la réparation et de la recréation . L’objectif étant d’encourager la réutilisation à plusieurs reprises de ces ordinateurs, puis le recyclage lorsque le matériau n’est plus utilisable sous sa forme originale. C’est le coeur même du concept Luna.

La batterie avancée à cycle profond fournit une charge longue qui peut être maintenue pendant de nombreuses années d’utilisation, ce qui augmente la remise à neuf et la réutilisation au-delà de la première vie du produit qu’elle sert. Un nouveau circuit imprimé (PCB) biosourcé est fabriqué avec de la fibre de lin comme base et un polymère hydrosoluble comme colle. Ce qui est remarquable ici, c’est que la fibre de lin remplace les stratifiés plastiques traditionnels. Mieux encore, le polymère hydrosoluble peut se dissoudre, ce qui signifie que les recycleurs peuvent séparer plus facilement les métaux et les composants des cartes