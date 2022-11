Technopark. Trois nouveaux sites à Oujda, Tiznit et Fès en 2023-2024

« En plus des 5 sites opérationnels, à savoir Casablanca, Rabat, Tanger, Agadir et la Cité de l’innovation Souss-Massa, Technopark va s’élargir avec l’implantation de 3 nouveaux sites au niveau des villes d’Oujda, Tiznit et Fès », a fait savoir Benmakhlouf lors d’une rencontre avec la presse à Casablanca, le vendredi 4 novembre. Cet élargissement, a-t-elle expliqué, s’inscrit dans le cadre de la stratégie du Technopark dont l’objectif est de développer le nouveau modèle Technopark à travers l’ensemble du Royaume. Quant au choix des villes pour installer un nouveau site, Benmakhlouf a indiqué qu’il se base, en premier lieu, sur la sollicitation de la région, son potentiel et sa contribution au PIB national, dans le cadre d’un partenariat public-privé.

Premier incubateur d’entreprises technologiques au Maroc, Technopark a pour mission d’accompagner les startups et les très petites entreprises (TPE) dans le développement de leur business, en mettant à leur disposition une palette diversifiée de services qui s’adaptent à leurs besoins et aux contraintes de leurs secteurs d’activité (hébergement, coaching, formation, accès au financement, accès au marché, visibilité et réseau), a expliqué la directrice générale. Ainsi, il a pour ambition d’être un fédérateur national et régional de l’entrepreneuriat et de l’innovation, a-t-elle souligné. Pour ce faire, Technopark accorde un intérêt particulier à l’accompagnement des startups via la mise en place d’une nouvelle offre de services permettant d’accompagner les porteurs de projets, TPE et startups durant les différentes phases. L’objectif est d’augmenter l’attractivité, stimuler et attirer les vocations entrepreneuriales à l’échelle nationale et de créer des synergies entre les initiatives publiques et privées et coordonner les actions en faveur des startups/TPE.

Selon la directrice générale de Technopark, le défi majeur auquel font face les startups est l’accès au marché et l’opportunité de bénéficier des commandes, surtout à l’international, notant que Technopark accompagne ces startups sur ce volet à travers la participation aux foires et salons internationaux et le networking. « L’accès au financement constitue également une contrainte majeure devant les startups », a fait remarquer Benmakhlouf, ajoutant que Technopark organise des sessions d’information autour de l’éducation financière et des différents programmes d’aide au financement existants, assiste les startups/TPE dans leur ingénierie financière et mobilise les aides financières les plus adéquates qui répondent au mieux aux besoins des startups/TPE (Innov Invest, Intelaka, fonds de capital-risque…).

Pour faciliter l’accès aux compétences, surtout en raison de la fuite de cerveaux au niveau des ingénieurs et développeurs, Technopark a développé une plateforme digitale qui fait recours à l’intelligence artificielle qui classe les compétences, outre des partenariats avec les écoles d’ingénierie.