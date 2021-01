Tel-Aviv accueille le premier incubateur israélo-marocain

L’Industry House de Tel-Aviv connaîtra le 25 janvier 2021 le lancement d’un nouvel incubateur de startups, avec le soutien de la Chambre de Commerce et d’Industrie Israël-France (CCIIF). Des jeunes entrepreneurs marocains et israéliens pourront y lancer leur startup. Les secteurs de la Santé, de l’énergie, et « Tech for Good » seront privilégiés, rapporte israelvalley.com.

Le projet d’incubateur est mené par le Dr Daniel Rouach et Yossi Dan. Le premier est président de la CCIIF et Professeur ESCP Business School (Paris). Il est né à Meknès (Maroc) et a gardé des liens forts avec des leaders marocains, tandis que le second est l’un des entrepreneurs les plus réputés d’Israël et membre du Board de la CCIIF. Il coopère notamment avec Google à Tel-Aviv.

Les conditions de candidature seront détaillées lors d’un webinaire israélo-marocain prévu le 5 février 2021, tandis que l’évènement de lancement se fera le 10 mars 2021 à Tel-Aviv dans les locaux de l’Urban Place (espace de coworking) en présence de 60 entrepreneurs et hommes d’affaires. Une opération de Fund Raising est déjà mise en route. Les startups sélectionnées seront incubées à titre gracieux durant 6 mois. L’annonce des premiers lauréats se fera le 25 mai 2021 en présence de personnalités de premier plan du monde des affaires.

À noter que Dr Daniel Rouach est le fondateur de l’incubateur ESCP (Paris). Il est actuellement en train de fédérer des femmes et hommes et d’affaires franco-israéliens dans le but de fonder la Chambre de Commerce Israël-Maroc.