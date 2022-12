Tenor Group se désengage de la location de poids lourds

Cette fois-ci, c’est l’activité de location de camions et poids lourds qui passe à la trappe, à laquelle le groupe multi-métiers s’était tâté à travers Tenor Location. Cette filiale de T-Rent PSD, bras armé de Tenor Group dans la location longue durée des véhicules de tourisme et camions au poids inférieur à 3,5 Tonnes, avait été créée en 2016 pour répondre aux besoins exprimés par certains clients de T-Rent PSD et qui souhaitaient étendre leur expérience de location longue durée à leur parc de poids lourds.

Décidément, chez Tenor Group, la fin de l’année en cours rime avec les écuries d’Augias. Le groupe fondé et présidé par Farid Bensaid vient de mettre fin à une deuxième aventure entrepreneuriale avec celle de Tenor Cosmetix qu’il avait fondée 10 ans auparavant, pour se lancer dans la distribution de cosmétiques notamment à travers la franchise française Réserve Naturelle.

Lire aussi | Sothema prend une participation dans le capital de la startup Ziwig

Toutefois, malgré des dizaines de contrats signés avec des opérateurs de secteurs divers, allant de l’agro-alimentaire à la messagerie, en passant par les équipementiers en électro-ménager et mobilier et les entreprises de distribution, Tenor Location a cumulé les pertes à cause de coûts d’exploitation qui ont explosé. Il faut dire, que la location longue durée de poids lourds a des spécificités très différentes de l’activité de base en la matière exercée par Tenor Group.

Lire aussi | Souss Massa, un géant agricole aux portes de l’Afrique de l’Ouest

Aussi, après la liquidation de Tenor Location, le Pôle Location de Tenor Group ne compte plus que la filiale historique T-Rent PSD qui gère un parc de près de 1000 véhicules (essentiellement utilitaires). Rappelons que Tenor Group est un groupe multi-métiers qui opère, outre la location longue durée de véhicules, dans plusieurs activités dont la distribution télécoms, l’immobilier, les activités BPO, le transfert d’argent, le courtage en assurance et la restauration, avec un chiffre d’affaires consolidé de près de deux milliards de dirhams (dont près d’un milliard de dirhams au niveau de son pôle de distribution). Le groupe employait plus de 1500 personnes à fin 2021.