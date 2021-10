Tesla. Elon Musk empoche 36 milliards de dollars en un jour

Dopé à Wall Street par une méga-commande de 100 000 véhicules électriques du loueur Hertz, Tesla est entré depuis peu dans le club très sélect des entreprises valant plus de 1 000 milliards de dollars en Bourse.

L’action du groupe d’Elon Musk s’est envolée de 12,66%, terminant à Wall Street à 1 024,86 dollars, ce qui lui donne une capitalisation boursière de 1 029 milliards de dollars. Seuls Apple, Microsoft, Google et Amazon valent actuellement plus chers sur la place de New York.

Toujours est-il que Tesla y vaut 12 fois plus que le plus gros vendeur de voitures aux États-Unis, à savoir General Motors. Cette flambée conforte aussi la place d’homme le plus riche du monde pour Elon Musk. Rappelons que sur la seule journée du lundi 25 octobre, le patrimoine du fondateur de Tesla a fait un bond fulgurant de 36,2 milliards de dollars. Du coup, sa fortune avoisine les 300 milliards de dollars, désormais très loin devant celle de Jeff Bezos (193 milliards de dollars) et de Bernard Arnault (163 milliards de dollars).

A noter que même si les constructeurs traditionnels ont récemment mis l’accélérateur sur l’électrique, le groupe automobile d’Elon Musk garde pour l’instant une longueur d’avance. Non seulement la croissance de son chiffre d’affaires dans un contexte difficile pour le secteur automobile interpelle, mais l’entreprise est aussi l’une des plus florissante du secteur. D’ailleurs, elle va étendre sous peu ses capacités de production industrielle en ajoutant à ses usines de Fremont en Californie et de Shanghai en Chine, deux nouveaux sites, l’un au Texas et l’autre à Berlin.