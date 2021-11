TGCC en bourse pour renforcer sa présence sur le marché marocain et l’Afrique subsaharienne

Pour concrétiser son introduction en Bourse, le Groupe TGCC a opté pour une augmentation de capital qui servira au financement de son plan de développement au Maroc et en Afrique. Entouré de son staff, le fondateur de l’entreprise, Mohamed Bouzoubaa, a présenté, lundi 22 novembre à Casablanca, les détails de son introduction à la Bourse de Casablanca (IPO).

L’introduction en Bourse de TGCC (Travaux Généraux de Construction de Casablanca) a fait l’objet d’un point de presse à la Bourse de Casablanca. L’occasion étant pour le management de l’acteur de référence dans le marché du BTP et de la construction de partager les motivations de ce nouveau pas ainsi que les objectifs escomptés de cette opération.

Cette opération porte sur un montant global de 600 millions de DH, dont 300 millions de DH sous forme d’augmentation de capital et 300 millions de DH sous forme de cession partielle de Mediterrania Capital Partners, à travers la cession au profit du public de 220.589 actions sur les 603.395 actions détenues avant l’IPO.

Le prix par action retenu pour l’opération est de 136 DH et la période de souscription est prévue du 29 novembre 2021 au 3 décembre 2021 inclus.

Les actions de TGCC SA seront en vente dans toutes les agences bancaires et sociétés de bourse membres du syndicat de placement.

Selon son PDG, Mohamed Bouzoubaa, l’ouverture du capital de TGCC au public vise, d’un côté, à renforcer la présence du groupe sur le marché marocain et sur l’Afrique subsaharienne et de l’autre côté, à permettre à tous les épargnants et les investisseurs de nous accompagner dans cette réussite.

Ainsi, la moitié des fonds levés lors de cette IPO, sera alloué la diversification des activités du groupe dans l’industrie de la construction et le renforcement de la composante travaux publics, notamment, en matière, d’ouvrages d’art (pont, viaducs), de barrages et d’ouvrages maritimes.

Le développement de l’activité des travaux publics permettra également à TGCC de renforcer son développement à l’international. En attendant, la première cotation est prévue pour le 16 décembre prochain.

Pour atteindre ses ambitions, TGCC met en avant un carnet de commande prestigieux avec des projets de grandes envergures. Au premier semestre de l’année 2021, la prise de commande du Groupe TGCC est estimée à 2 332 millions de DH, soit un rebond de +87,3% par rapport à l’ensemble de l’année 2020, symbolisant la reprise économique et sectorielle au Maroc.