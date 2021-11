TGCC rejoint la bourse de Casablanca

L’acteur national de la construction et du BTP, TGCC SA, fondé par Mohamed Bouzoubaa, va s’introduire à la bourse de Casablanca au prix de 136 DH l’action. Pas moins de 4,4 millions d’actions du géant du BTP seront proposées au public du 29 novembre au 3 décembre auprès d’un large syndicat de placement. Les actions seront cotées le 16 décembre 2021. Montant de l’opération : 600 millions de DH.

L’opérateur national de la construction et du BTP, TGCC SA a annoncé avoir obtenu le visa de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) pour une introduction à la Bourse de Casablanca avant la fin de l’année. En attendant de présenter les détails de l’IPO ce lundi 22 novembre à la bourse de Casablanca, le management de TGCC a annoncé avoir obtenu le visa de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) pour une introduction à la Bourse avant la fin de l’année. « TGCC SA a obtenu, le 19 novembre 2021, le visa de l’AMMC sous la référence VI/EM/031/2021 pour une introduction à la Bourse de Casablanca », indique la société dans un communiqué.

Cette opération d’un montant de 600 millions DH porte, à hauteur de 300 millions de DH sur une cession partielle des titres détenus par le fonds MCIIC, géré par Mediterrania Capital Partners (MCP) société de capital-investissement et, pour 300 millions de DH, sur une augmentation de Capital visant à accompagner la croissance et le développement de TGCC SA, précise la même source. Autrement dit, près de 14% du capital de TGCC (après augmentation) sera mis sur le marché. La période de souscription est prévue du 29 novembre 2021 au 03 décembre 2021 à 15h30 inclus. 4.411.780 actions seront proposées au public au prix de 136 DH, soit un montant global de l’opération de 600 millions de DH. Les actions de TGCC SA seront en vente dans toutes les agences bancaires et sociétés de bourse membres du syndicat de placement.

Opérateur dans le BTP et la construction depuis plus de 30 ans, TGCC compte à son actif la réalisation de nombreux grands ouvrages d’infrastructure tels que des aéroports, des gares, des stades mais également des tours de bureaux et/ou d’habitation, des resorts touristiques, des infrastructures hospitalières ou encore des complexes intégrés et des bâtiments à usage industriels. TGCC opère également en Afrique Subsaharienne notamment en Côte d’Ivoire, au Sénégal et au Gabon.

Le Groupe affiche des indicateurs au vert. En 2019, il a réalisé un chiffre d’affaires de 3 milliards de DH et un bénéfice net de 191 millions de DH, ce qui lui avait permis de distribuer 98 millions de DH de dividendes au titre de l’exercice précédent. L’année d’après qui a coïncidé avec la pandémie, a vu le chiffre d’affaires baissé à 2,2 milliards de DH et le bénéfice à 14 millions de DH. L’endettement financier net qui était 858 millions de DH, soit 92 % des fonds propres en 2019, s’est quasiment maintenu en 2020 en affichant 840 millions de DH. Pour cette année, TGCC prévoir un chiffre d’affaires de 3,6 milliards de DH et un bénéfice de 242 millions de DH, avec un endettement financier de 970 MDH, soit 101% des fonds propres.