Thales lance son sixième centre opérationnel de cybersécurité au Maroc

La transformation numérique des sociétés africaines, illustrée par l’utilisation massive des paiements mobiles sur le continent, et l’augmentation du télétravail en raison de la crise sanitaire, ont eu un impact majeur sur la vulnérabilité de l’Afrique aux cyberattaques. Alors que les entreprises, les administrations et les particuliers sont de plus en plus connectés, cette tendance doit s’accompagner d’une augmentation du niveau de protection afin de faire face à la multiplication et à la sophistication des attaques. En dehors du secteur financier, tous les secteurs sont touchés, y compris les plus importants, comme les services gouvernementaux mais aussi la distribution d’eau, l’énergie et les télécommunications.

Par ailleurs, un nouveau cadre juridique pousse les entreprises africaines à se doter d’un moyen de contrôle dans le domaine de la cybersécurité. Thales, déjà présent au Maroc, renforce ainsi son expertise cyber sur le continent. Les SOC combinent des capacités de détection et d’analyse des menaces 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et apportent des réponses conformes aux infrastructures et aux politiques de cybersécurité du pays. Les six SOC situés au Canada, en France, à Hong Kong, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et désormais au Maroc, forment actuellement un réseau international fonctionnant selon le modèle » follow the sun » qui offre un support continu à plus d’une centaine de clients dans le monde, avec un niveau de réactivité et de flexibilité inégalé.

« Thales est fier de pouvoir renforcer son expertise et son savoir-faire dans le domaine de la cybersécurité au Maroc. Le lancement de ce SOC témoigne des aspirations du Groupe à accompagner le développement des dispositifs de sécurité en Afrique, tout en répondant au plus près aux besoins de ses clients. En plus de nos capacités d’analyse, nous offrons aux entreprises l’accès à une solution hybride de conseil et de suivi de leur activité, démontrant ainsi notre engagement à favoriser les compétences et l’autonomie sur le long terme », Hicham Alj, Directeur Général de Thales Maroc.

Thales met à la disposition de ses clients une expertise de plus de 20 ans dans le domaine de la cybersécurité, notamment des solutions SOC, associée à un portefeuille de solutions étendu : audit et conseil en cybersécurité, intégration des solutions de cybersécurité développées par Thales ainsi que des solutions des principaux éditeurs, simulation de tests de pénétration et d’attaques en Red Teaming.