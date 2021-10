Thé au Maroc. Un marché local que se partagent 400 marques

Près de 400 marques de thé distribuées par plus de 100 importateurs viennent garnir les étals des commerçants dans le Royaume, soit une consommation de plus de 70 000 tonnes par an. C’est ce que révèle une étude fraîchement ficelée par le groupe Sunergia dans le Royaume.

«Après avoir fait son entrée au Maroc il y a près de 300 ans, il n’a pas fallu un siècle avant que le thé ne passe du statut de boisson rare, réservée aux personnalités importantes, à celui de boisson populaire, consommée par tous», précise Sunergia dans le cadre d’une étude sur la notoriété des labels de thé dans le Royaume consacrée aux top-of-mind des marques.

On y apprend que les marques Sebaa et Sultan sont les plus présentes à l’esprit des Marocains et représentent à elles seules 54% du classement de la notoriété des marques de thé dans le Royaume en 2021. Sebaa qui, par ailleurs, remporte le titre de top-of-mind 2021 avec le niveau de notoriété le plus élevé, soit 28%.

«Un résultat qui paraît logique si on prend en compte le poids du groupe Bellakhdar auquel appartient la marque», précise Sunergia, notant que ce dernier fait partie des importateurs de thé les plus importants depuis plus de 50 ans au Maroc. Ce même groupe qui, grâce à sa filiale Bella Tawziaa, assure la distribution de plus de 15 000 tonnes de thé par an. Conditionnée à Tan-Tan, la marque «El nass» est principalement connue dans la région de Marrakech-Safi, en particulier par les hommes. Juste après cette dernière, on trouve Bellar qui appartient au groupe ASTA, ce dernier détient également les marques de thé Babour et Loubane. Sunergia qui souligne Bellar demeure plus populaire dans les régions Marrakech-Safi et Casablanca-Settat.