The Boston Consulting Group se chargera de l’étude d’élaboration du PDR de la région Casablanca-Settat

Le Conseil de la Région Casablanca-Settat, avait organisé, mercredi 9 février 2022, au siège de la Région, une réunion d’information et de concertation sur l’élaboration du Programme de Développement Régional (PDR), et ce en application des dispositions de la loi organique n°111-14 relative aux régions, et du décret n°2-16-299 fixant la procédure d’élaboration du PDR.

Lire aussi : La BAD déploie 1 milliard de dollars pour soutenir la relance économique du Maroc

Lors de cette réunion, une présentation a été faite sur la préparation de cette feuille de route stratégique pour la période 2022-2027 qui doit être élaborée selon une approche participative sur une durée globale de 9 mois comprenant 5 phases : Evaluer la mise en œuvre du PDR 2016-2021 et les principales leçons à en tirer ; Actualiser le diagnostic territorial et les informations nécessaires à l’élaboration du nouveau PDR, en tenant compte des projets réalisés et en établissant un benchmark national et international pour l’exercice des compétences de la Région ;

Lire aussi | Maroc-Israël. L’ONMT signe un partenariat stratégique avec la compagnie ISRAIR

Actualiser la vision stratégique en tenant compte du contexte actuel de la crise et des principales orientations du Nouveau Modèle de Développement, en définir les principales orientations stratégiques et élaborer les programmes d’actions en concertation avec les parties prenantes ; Etablir un cadre contractuel avec les autres intervenants et définir un mode de gouvernance adéquat pour chaque projet ; Elaboration et signature des conventions de partenariat et du contrat Etat-Région.