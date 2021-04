The Green Future Index 2021 : le Maroc, 26ème pays le plus vert au monde

Le Maroc décroche la 26ème place dans l’index 2021 du MIT Technology Review Insights qui classe les pays qui investissent beaucoup dans la lutte contre le changement climatique à travers la mise en place de politiques ambitieuses en matière d’énergies renouvelables et de Clean Tech. Les détails.

The Green Future Index du MIT Technology Review Insights vient de dévoiler son classement 2021 des pays ayant le plus performé en matière d’énergies renouvelables et de lutte contre le changement climatique. Et, le Maroc se taille plutôt une belle position dans ce classement puisqu’il a réussi à décrocher la 26ème place au niveau mondial, bien loin devant la Corée du Sud (31ème), ou encore Israël (38ème).

Lire aussi| Le secteur de l’assurance s’en sort avec une croissance de 1,9%

MIT Technology Review Insights reconnait notamment que le royaume a engagé ces dernières années une politique ambitieuse en termes de lutte contre le changement climatique et a lancé d’importants projets tels que le complexe Noor de Ouarzazate, un gigantesque projet solaire réalisé par le royaume dans le cadre de sa stratégie énergétique qui vise à porter la part des énergies renouvelables dans le mix électrique national à plus de 52% à l’horizon 2030. Selon la même source, ces actions vont significativement améliorer le score du Maroc dans les prochaines années. Notons que les Etats-Unis se classent à la 40ème position, bien loin derrière le Maroc. La France, pour sa part, a réussi à décrocher la 4ème place de ce classement mondial. Force est de souligner aussi que The Green Future Index 2021 rend hommage aux efforts déployés par le Maroc en matière de clean technologies et d’innovations dans le domaine des énergies renouvelables.

Lire aussi| Mostafa Terrab reconnu et honoré pour ses compétences