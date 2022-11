Tolérances accordées aux voyageurs. Seules les opérations commerciales sont concernées

En réponse à une question centrale lors de la séance hebdomadaire des questions orales à la Chambre des représentants, M. Lekjaa a réfuté les allégations concernant le renforcement du contrôle sur les cadeaux et effets personnels appartenant aux voyageurs marocains, y compris les Marocains du monde, lors de leur arrivée sur le territoire national.

Le ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, a affirmé ce 7 novembre courant à Rabat que l’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) n’exerce aucun contrôle en dehors des activités qui revêtent un caractère purement commercial.

Lire aussi | Services numériques d’authentification. Rapprochement stratégique entre CDG et DGSN



Il a indiqué par ailleurs que la réglementation douanière n’a subi aucun changement et que les lois relatives au contrôle douanier sont toujours en vigueur. Après avoir démenti les rumeurs concernant la liberté des voyages des citoyens marocains et des Marocains du monde, le ministre a réitéré l’engagement de l’Exécutif de traiter de manière responsable les rumeurs en question, tout en œuvrant à la facilitation des opérations de contrôle.

Lire aussi | Remaniement à CDG pour accompagner sa nouvelle dynamique