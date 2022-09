Tomates. Hausse de plus de 41% des exportations marocaines sur les dix dernières années

Lire aussi | Stress hydrique. Le Maroc risque le pire

Ces performances permettent ainsi au royaume de se hisser au rang de quatrième plus grand exportateur de tomates dans le monde, juste derrière l’Espagne, qui accapare la troisième position dans ce classement. Le top 4 mondial est constitué du Mexique (24,51% des exportations), des Pays-Bas (12,02%), de l’Espagne et du Maroc. Les statistiques montrent notamment que durant la dernière décennie, les exportations marocaines de tomates ont augmenté de 41,84%. COMTRADE indique aussi qu’en 2021 le Maroc a représenté plus de 8,10% des exportations mondiales. Sur l’année en cours, les experts tablent sur une poursuite de la forte progression des expéditions marocaines.

