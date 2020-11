Toni Pérez, nouveau directeur général de Glovo Maroc

Glovo a annoncé la nomination de Toni Pérez en tant que nouveau Directeur général au Maroc.

Diplômé de Polytechnique Catalogne et de Taiwan Tech, Toni Pérez aura pour mission de poursuivre la stratégie de croissance de l’opérateur espagnol spécialisée dans la livraison en ligne et d’accélérer son développement dans une perspective à la fois durable et citoyenne. Il accompagnera également la croissance de l’écosystème de Glovo dans le Royaume et de ses enseignes partenaires.

Lire aussi| La Mauritanie allège l’obtention du visa aux entreprises membres de la CGEM

Ayant intégré l’entreprise courant 2017, Toni Pérez a effectué sa carrière à Barcelone en tant qu’analyste des opérations globales avant de s’impliquer dans le développement à l’international, et notamment le lancement de Glovo au Maroc. Il a ensuite dirigé les opérations de l’entreprise dans la région EMEA. Auparavant, il a acquis une expérience approfondie dans le marketing digital auprès d’Accenture en Espagne. « Sa connaissance du marché marocain, de l’expérience client et de l’univers numérique seront de nature à insuffler à Glovo une nouvelle dynamique », souligne l’entreprise dans son communiqué.

Lire aussi|Aradei Capital : feu vert pour l’introduction en bourse