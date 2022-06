TotalEnergies et Vivo Energy envisagent la construction d’un centre emplisseur de gaz de pétrole liquéfié

Le Conseil de la Concurrence a reçu la notification d’une opération de concentration concernant la création d’une entreprise commune par la société Vivo Energy Maroc SA et la société TotalEnergies Marketing Maroc SA et ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un centre emplisseur de Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL) dans la région de Taroudant.

