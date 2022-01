Tourisme. Des solutions ponctuelles à une crise structurelle

Lire aussi | Voyage des étrangers résidents au Maroc. L’Office des changes adresse une clarification aux banques

Sont concernés les employés des établissements hôteliers et des entreprises de transport touristique. Le bénéfice de cette indemnité a été étendu aux « restaurants classés ». De même, est prévu le report des charges dues à la CNSS pendant six mois. Le « plan de sauvetage » prévoit également un moratoire relatif aux échéances des prêts bancaires, contractés par les hôteliers et les transporteurs touristiques, pour une durée maximale d’un an. Les intérêts bancaires intercalaires, correspondant à la période d’inactivité, seront pris en charge par l’Etat.

La Taxe Professionnelle due par les hôteliers pour les années 2020 et 2021, sera prise en charge par l’Etat. Quel est le soubassement juridique de cette décision de prise en charge ? S’agit-il d’un « dégrèvement collectif » ? Comme dommage collatéral, il y a lieu de prévoir le manque à gagner fiscal dont souffriront les communes bénéficiaires du produit de cette taxe, perte s’ajoutant à celle du produit de la Taxe de séjour.

Les aides sont cependant conditionnées. En effet, pour pouvoir bénéficier des mesures indiquées, il faut notamment avoir gardé 80% du personnel déclaré au mois de février 2020. Les établissements remplissant cette condition sont minoritaires.

Enfin, comme subvention/injection vitaminée, est prévu un montant de 1 MMDH, montant symbolique par rapport aux 140 MMDH de recettes perdues au cours des deux dernières années. Tous les acteurs du tourisme appellent à une ouverture des frontières. Ce n’est pas l’avis des citoyens, d’après la dernière enquête de l’Economiste-Sunergia, où plus de la moitié des personnes consultées (57%) sont favorables à la fermeture des frontières. A peine 27% considèrent cette fermeture comme ayant été une mauvaise décision. Le « tourisme national » demeure le grand absent.