Tourisme : la CNSS reconduit l’indemnité forfaitaire mensuelle au profit des employés

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a décidé de prolonger l’octroi aux employés du secteur touristique de l’indemnité forfaitaire mensuelle.

Cette indemnité financée par le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus sera ainsi prolongée pour une période supplémentaire de janvier à mars. La CNSS précise que cette prolongation intervient suite à la signature d’un annexe d’amendement au programme contractuel, le 6 janvier dernier, pour le soutien et le décollage du secteur du tourisme. Notons que l’annexe d’amendement prévoit également le droit de bénéficier des indemnités familiales et d’assurance maladie obligatoire, conformément aux dispositions législatives en vigueur.

« Les employeurs concernés et souhaitant que leurs salariés bénéficient de ce soutien financier, pour les mois de janvier, février et mars, doivent procéder à la déclaration de leurs employés via le portail covid19.cnss.ma durant la période qui sera fixée par le décret qui devrait être publié au Bulletin officiel » a ajouté la CNSS. Force est de remarquer que cette mesure concerne les établissements d’hébergement classés, les agences de voyages, les propriétaires de transports touristiques, les salariés et les stagiaires dans le cadre de contrats d’insertion travaillant dans le secteur, en plus des guides touristiques inscrits à la sécurité sociale en vertu des lois N° 98.15 et 99.15 relatives à la couverture sanitaire et sociale des travailleurs non-salariés.

