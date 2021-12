Tourisme. Les restaurateurs bénéficieront des mesures d’urgence

Le cri du cœur des restaurateurs a trouvé écho auprès de la tutelle. En effet, Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat, et de l’Économie Sociale et Solidaire a tenu le 28 décembre dernier une réunion de travail avec le groupement des associations régionales des restaurants touristiques. Lors de cette rencontre, plusieurs mesures d’urgence ont été discutées notamment sur le volet social, fiscal et bancaire.

Pour mémoire, une sortie médiatique de la ministre du Tourisme avait provoqué récemment une réunion de crise à Marrakech des opérateurs du secteur de la restauration touristique à l’issue de laquelle ils avaient apporté par voie de presse plusieurs éclaircissements quant à leur profession et mis en exergue la situation critique du secteur depuis la fermeture des frontières.