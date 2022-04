Tourisme. L’ONMT développe des dessertes point à point avec Binter

Dans le cadre du partenariat stratégique qui lie l’Office national marocain du tourisme (ONMT) et la compagnie aérienne espagnole Binter, cette dernière entend réinjecter sa capacité habituelle d’avant la covid sur le Maroc et renforcer ses liaisons au départ de Gran Canaria et Tenerife avec plus de 34 000 sièges contractuels pour l’été prochain.

Pour Adel El Fakir, Directeur général de l’ONMT «l’objectif est d’assurer une meilleure desserte aérienne point à point sur tous les aéroports du Maroc et d’ouvrir de plus en plus le pays sur le monde afin de faciliter l’accès à la destination des touristes quelle que soit la compagnie qu’ils choisissent ».