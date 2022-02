Tourisme. L’ONMT lance deux nouvelles initiatives

L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) poursuit sa mobilisation pour remettre le Maroc sur la carte des Tour-opérateurs, après deux mois de fermeture des frontières aériennes du royaume. L’office vient ainsi de lancer deux campagnes simultanées, « Aji » et « We are Open ». La première vise à promouvoir le tourisme national, et l’autre est en direction des marchés internationaux. « Après avoir assuré un redémarrage commercial effectif via une tournée européenne auprès des principaux acteurs du tourisme, ayant permis de relancer la confiance et de sécuriser les capacités aériennes et les offres des voyagistes, l’ONMT se mobilise simultanément sur un autre axe principal de sa mission : la promotion de l’image de la destination Maroc », explique l’office.

En déployant une stratégie de communication ciblée, notamment à travers les canaux digitaux, l’Office se donne les moyens de relancer l’engouement autour de l’offre Maroc et de raffermir son attractivité, en tant que destination accessible, sûre et dépaysante, offrant une diversité d’expériences sans égal. En direction de l’international, la campagne se déploie sur trois phases, afin de capter l’attention des voyageurs potentiels et d’amorcer une reprise dynamique dès la saison Hiver en cours et pour les vacances de Printemps à venir, précise la même source. Ainsi, au cours de la semaine précédant la reprise des vols vers le Maroc, la première étape du plan de communication a permis d’informer de l’ouverture prochaine de la destination et de mettre en lumière les conditions d’accès en vigueur.



Dans un deuxième temps, et dès le 7 février, une capsule vidéo événementielle, sous l’accroche « We are Open » bénéficie d’une forte amplification à travers les réseaux sociaux les plus fréquentés (Facebook, Instagram et Tiktok) pendant une période de trois semaines, en direction de cinq marchés stratégiques : France, Espagne, Royaume Uni, Allemagne et Etats-Unis.

On note qu’une troisième phase permettra à partir de la fin février de maximiser la portée de l’opération à travers la publication de contenus vidéo inspirants intitulés « Visit Morocco Originals ». Ainsi, ceux-ci mettront en scène les thématiques alimentant l’image de grande diversité de l’offre Maroc et répondant aux multiples aspirations des voyageurs : culture, nature, mer, montagne et désert, sport ou évasion… « Un dispositif de marketing d’influence complètera le dispositif, avec la mobilisation progressive d’influenceurs de référence sur les différents marchés, selon différents domaines de spécialité : lifestyle, gastronomie, voyages, musique, etc. En parallèle de ces efforts déployés pour reconquérir les voyageurs internationaux, le marché domestique n’est pas en reste dans la stratégie promotionnelle de l’ONMT », assure l’office.

Récemment déployée, la campagne « Aji… » s’articule sur quatre thématiques correspondant aux différentes aspirations pouvant motiver la consommation d’un produit touristique exprimées de façon incitative dans un style populaire à travers une série d’invitations formulées en darija : « Aji t’ktachef » invite à la découverte culturelle du patrimoine historique (des monuments ou des médinas) mais aussi gastronomique, « Aji t’7erek » propose une évasion à travers l’aventure et les activités sportives en plein air, « Aji t’mendar » propose de se plonger dans la dimension naturelle de paysages époustouflants et de belles vues, enfin « Aji t’rta7 » est une incitation à la détente et au plaisir de moments festifs.