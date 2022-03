Tourisme : Le Maroc destination à l’honneur au Salon International Mediterranean Tourism Market à Tel-Aviv

Adel El Fakir, Directeur Général de l’ONMT, à la tête d’une importante délégation d’opérateurs touristiques marocains, a mis le cap sur Israël pour participer au Salon International Mediterranean Tourism Market (IMTM) de Tel-Aviv, les 29 et 30 mars, qui est le plus grand rendez-vous de l’industrie touristique en Israël.

Plus d’une trentaine d’opérateurs marocains se sont ainsi rendus à Tel-Aviv. Hamid Bentahar, Président de la Confédération Nationale du Tourisme et Lahcen Zelmat, Président de la Fédération Nationale de l’Industrie Hôtelière sont du voyage, ainsi que plusieurs responsables de Conseils Régionaux du Tourisme dont Aziz Lebbar, Président du CRT de Fès- Meknès et Rachid Dahmaz, Président du CRT d’Agadir Souss Massa.

Lire aussi | La CGEM élue Secrétaire Générale et membre du Bureau exécutif de l’Alliance des Patronats Francophones

Pour Adel El Fakir, DG de l’ONMT : « Dès la reprise des relations diplomatiques, l’ONMT s’est mobilisé afin d’activer les connexions aériennes directes entre nos deux pays. Aujourd’hui, nous passons à la vitesse supérieure en mettant en place les jalons d’une relation durable avec l’ensemble des prescripteurs de voyages israéliens, en nouant des accords de partenariat et en lançant une grande campagne de communication et de promotion. »

Le marché israélien est ainsi un marché stratégique pour la destination Maroc et recèle un important potentiel de croissance avec environ 8 millions d’israéliens voyageant à l’étranger chaque année. De plus, Israël compte une forte communauté marocaine qui a désormais la possibilité de se rendre dans son pays d’origine en vol direct. Pour 2022, l’ONMT table sur 200.000 visiteurs en provenance du marché israélien. Un nombre appelé à croître exponentiellement au courant des prochaines années.

Lire aussi | La variante « furtive » du COVID BA.2 d’Omicron est désormais dominante au niveau mondial

Rappelons que le Maroc et Israël sont liés par des connexions aériennes directes opérées d’une part par la compagnie nationale Royal Air Maroc et d’autre part, par les compagnies israéliennes El Al, Israir et plus récemment Arkia grâce à des partenariats scellés entre ces compagnies et l’ONMT.