Tourisme. Un redressement progressif selon la DEPF

« Au troisième trimestre 2021, la valeur ajoutée du secteur touristique a augmenté de 70,2%, après un retrait de 65,8% un an auparavant. Compte tenu d’une hausse de 82,1% au deuxième trimestre et d’un recul de 50,3% au premier trimestre, la valeur ajoutée de ce secteur s’est renforcée en moyenne de 34% à fin septembre 2021 », explique la DEPF. Comparée à la même période de 2019, la valeur ajoutée de ce secteur a baissé de 59,5%, après un recul de 54,6% à fin septembre 2020, relève la DEPF.

Au quatrième trimestre 2021, les indicateurs du secteur poursuivent leur reprise, mais à un rythme moins soutenu, fait savoir la DEPF, ajoutant que la suspension des vols de passagers de et vers le Maroc, entrée en vigueur le 29 novembre dernier, visant à protéger la population de l’entrée et de la propagation d’Omicron (variant du covid-19), aurait impacté l’activité de ce secteur au mois de décembre.

En effet, les recettes touristiques se sont renforcées de 32% au titre des deux premiers mois du T4-2021, portant leur croissance à +0,8% au terme des onze premiers mois de l’année écoulée, après une baisse de 5,6% à fin septembre 2021 et un retrait de 56,5% à fin novembre 2020. Par rapport à fin novembre 2019, ces recettes sont en baisse de 56,1% ou de 40,9 milliards de DH. Pour les arrivées à la destination Maroc, celles-ci se sont consolidées de 61,1% au 4è trimestre 2021.

Cette évolution incorpore une hausse des arrivées des Marocains résidant à l’étranger (MRE) de 12,4% et des arrivées des touristes étrangers de 209,3%. La DEPF note aussi que la part des touristes étrangers dans le total de arrivées s’est élevée durant ce trimestre à 47,5%, après une part de 25% un an plus tôt et de 63% au T4-2019. Au terme de 2021, les arrivées touristiques se sont accrues de 34% par rapport à l’année précédente, demeurant toutefois en baisse de 71,2% par rapport à leur niveau à fin 2019. Concernant les nuitées, celles-ci se sont accrues de 169,2% au mois d’octobre 2021.

Cette performance fait suite à l’accroissement du nombre de nuitées enregistrées par les non-résidents de 588,5% et à la hausse du nombre de nuitées enregistrées par les résidents de 60,4%. Au terme des dix premiers mois de 2021, le nombre de ces nuitées est en hausse de 21,5%, en glissement annuel. Il reste tout de même en baisse de 64,5% par rapport à son niveau enregistré à fin octobre 2019. Par ailleurs, la DEPF souligne qu’un plan d’urgence en soutien à ce secteur fortement impacté par la crise de la covid-19, a été récemment lancé par le gouvernement, pour un montant de 2 MMDH.

Parmi les mesures de ce plan, figurent la prolongation du versement de l’indemnité forfaitaire de 2.000 DH durant le premier trimestre 2022, pour l’ensemble des employés du secteur du tourisme, les transporteurs touristiques et les restaurants classés ainsi que le report des charges dues à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) pendant 6 mois pour ces mêmes employés.

En outre, ce plan comporte l’établissement d’un moratoire relatif aux échéances bancaires et la prise en charge par l’État de la taxe professionnelle due par les hôteliers en 2020 et en 2021. Une subvention d’un montant global de 1 milliard de DH est également prévue pour soutenir l’effort d’investissement des hôtels souhaitant se préparer à un redémarrage rapide, dès la réouverture des frontières.