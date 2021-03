Tourisme : un salon marocain à Tel Aviv

Le Salon du Tourisme et de l’Artisanat Marocain aura lieu du 07 au 16 juillet 2021 à Tel Aviv. L’événement a pour but de faire connaître les atouts du Royaume dans plusieurs domaines économiques, y compris le tourisme pour lequel les professionnels des deux parties ont des feuilles de route bien ficelées.

Plusieurs artisans de toutes les villes du Maroc (Marrakech, Tanger, Meknès, Essaouira, Fès, Taroudant, Safi…) vont présenter leurs articles et chaque artisan va faire une démonstration concernant la méthode de production de ses produits.

L’événement réunira des hommes d’affaires, des hôteliers, des compagnies aériennes et d’autres professionnels du secteur pendant deux jours. Il s’agira d’une rencontre internationale qui réunira des personnalités venues de Dubaï, du Portugal, de la Slovénie, des Philippines…

Les Entreprises participantes seront regroupées par clusters réseautés et interconnectés de manière à optimiser la qualité du Networking et de l’échange d’informations en restant dans le cadre stratégique du développement du Maroc. La partie B2B et B2C se tiendra pendant trois jours : du 13 au 15 Juillet 2021, comprenant des espaces de conférences, de projection interactive et de débat. Il y sera aussi question de dégustation de produits, show cooking et cours de cuisine, restauration, vente de produits, ainsi qu’une soirée culturelle.