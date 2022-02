Tourisme : Voici comment les 2 milliards de DH du plan de relance seront répartis

Après l’annonce d’un budget de 2 milliards de DH débloqué sous approbation de l’Etat marocain pour soutenir la reprise dans le secteur du tourisme, les acteurs concernés étaient depuis un mois dans l’attente des modalités. C’est chose faite ; et dans la même lignée que la Convention tripartite signée entre le Gouvernement, la CNSS et la Confédération Nationale du Tourisme, les mesures sont mises en place pour une bonne relance économique.

Le plan d’urgence du Ministère du Tourisme est enfin acté. Un courrier officiel du 15 février 2022 adressé aux délégués régionaux et provinciaux du tourisme précise les mesures d’accompagnement qui s’articulent sur trois volets : le subventionnement des établissements d’hébergement touristique, un moratoire sur les crédits bancaires et la prise en charge de la taxe professionnelle par l’Etat.

Les établissements d’hébergement touristique seront subventionnés

Pour anticiper le retour d’activité aux conditions normales d’exploitation, l’Etat autorise le financement des EHT (établissements d’hébergement touristique) qui veulent se préparer en conséquence. Le montant de la subvention accordée, correspondant à 10% du chiffre d’affaires réalisé en 2019 pour chaque établissement, est destiné à améliorer la qualité des offres par la rénovation des EHT, l’entretien des équipements et espaces ; et la qualité des services par la transformation digitale, la mise aux normes, les charges de structures et la formation.

La Société Marocaine d’Ingénierie Touristique est chargée du déploiement de cette mesure, et les EHT voulant bénéficier de cet appui seront invités à présenter un dossier via des Appels à Manifestation d’Intérêt.

Un moratoire accordé pour soulager la trésorerie des entreprises touristiques

Cette mesure est sans doute une bonne nouvelle pour ceux qui ont traversé la crise pandémique avec difficulté. Les entreprises ayant des activités réglementées sous la tutelle du Ministère du Tourisme, de même que celles qui officient dans le transport touristique, seront appuyées dans l’optimisation de leur liquidité. Selon la réglementation en vigueur, et sur la base du respect d’un cahier de charges, les banques accorderont un moratoire des échéances de crédits moyen et long termes durant une année maximum, à compter du 1er janvier 2022. Les EHT pourront se tourner vers les Délégations du Tourisme pour les aider à bénéficier de ce protocole.

L’Etat prend en charge la taxe professionnelle des EHT

Toujours dans l’optique de soulager les EHT sur les questions de trésorerie et favoriser une bonne reprise, l’Etat s’acquitte des créances relatives à la taxe professionnelle pour les exercices d’imposition 2021 et 2022. Avec l’appui des Délégations du Tourisme, les opérateurs souhaitant bénéficier de cette aide peuvent adresser une demande avant le 31 Mars 2022 auprès des Associations Régionale de l’Industrie Hôtelière.

Ces dispositifs mis en place pour permettre aux acteurs touristiques de surpasser les difficultés conjoncturelles sont essentiellement voués à renforcer les fonds propres et soulager les tensions de trésorerie. Les professionnels du secteur y verront un renfort de plus pour un redémarrage d’activités serein et sécurisé.