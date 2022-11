Tourisme. Voici les détails des principaux chantiers du ministère en 2023

Le budget prévisionnel alloué au département du tourisme en 2023 dépasse les 691,7 millions de DH. Voici les détails des chantiers prévus par la tutelle.

Le budget prévisionnel 2023 du département du Tourisme est de plus de 691,7 millions de DH. On note que le budget prévisionnel consacré à l’investissement pour le tourisme s’établit à plus de 628,56 millions de DH. Selon les détails donnés par la ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, qui présentait récemment le projet du budget de son département devant la commission des secteurs productifs à la Chambre des représentants, dans le cadre du projet de loi de finances (PLF) au titre de l’exercice 2023, les principales mesures du plan d’action de l’année prochaine, porte sur la mise en œuvre des résultats de la nouvelle feuille de route pour le tourisme qui vise à doubler le nombre de touristes pour atteindre 26 millions de touristes d’ici 2030. Il est aussi question de l’accélération des mesures de marketing et de promotion pour augmenter le nombre d’arrivées de touristes ainsi qu’un appui technique et financier dans le cadre de conventions signées ou en cours de signature pour le développement du produit touristique.