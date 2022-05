Tournoi ATP Santiago Open 2022 : Chery met en vedette le Tiggo 8 Pro

Sponsorisé par Chery, l’ATP Santiago Open 2022, qui s’est déroulé du 21 au 27 février et qui a vu la victoire du joueur bolivien Hugo Dellien, demeure l’événement sportif le plus célèbre du Chili. Un tournoi qui se veut aussi une référence dans le milieu du tennis, aussi bien pour son élégance, que pour la qualité de jeu que propose les joueurs, à la plus grande joie du nombreux public présent.

Discipline sportive noble depuis sa création, le tennis véhicule des valeurs fortes dont l’élégance, l’intelligence du jeu, le physique et la technicité du joueur, mais aussi la victoire et l’honneur. Des valeurs chères à Chery et qui, en quelque sorte, sont gravées dans les gènes de la marque . L’occasion également pour cette dernière de dévoiler durant cet événement les atouts majeurs du nouveau Tiggo 8 Pro.

Un tournoi qui s’est déroulé à Santiago, la capitale chilienne, et qui a vu la participation de joueurs locaux célèbres comme Pedro Martinez, Cristian Garin et Alejandro Tabilo. En tant que transporteur officiel pour le tournoi, Chery a fourni aux joueurs et aux invités un service de limousine dédié. Aussi, le tout dernier Chery Tiggo8 Pro a fait une apparition remarquée durant cet événement.

Membre de la toute nouvelle série «Pro Family» proposée par la marque et fabriquée conformément aux dernières normes mondiales en matière de construction automobile, le Tiggo 8 Pro s’illustre dans son segment, compte tenu de son design élégant et bien dans l’air du temps, de son habitacle premium, de sa dotation en équipements et de sa motorisation à la fois puissante et économe. De quoi en faire un SUV premium parmi les plus polyvalents de sa catégorie.

Dans le détail, l’habitacle joue la carte de l’accueil et du confort pour l’ensemble des passagers. En attestent ses dimensions de l’ordre de 4,72 m de long, 1,86 m de large et 1,70 m de haut ; de quoi recevoir de 5 à 7 passagers dans d’excellentes conditions. Ainsi, il dispose de 12 combinaisons d’espace flexibles, mais aussi d’une cabine bien insonorisée, de sièges spacieux qui assurent aux utilisateurs un confort de roulement très appréciable.

Plusieurs équipements de confort et de sécurité viennent agrémenter la cellule habitable, dont un équipement audio Sony à 8 haut-parleurs. Ajoutez-y les écrans doubles intelligents super larges de 24,6 pouces, en plus du système d’assistance intelligente à la conduite.

À noter qu’à bord, le Tiggo 8 Pro fait la part belle aux matériaux et aux technologies écologiques conformes aux standards européens. De plus, tous les matériaux de surface ont été soumis à un traitement spécifique ; de même que l’habitacle hérite de filtres antibactériens médicaux et de systèmes autonettoyants qui garantissent une protection en matière de santé, établissant une référence pour l’industrie automobile en matière de qualité de l’environnement.

Sous le capot, le Chery Tiggo 8 Pro est animé par un 2,0 litres TGDI qui dispose d’une puissance maximale de 187 kW et d’un couple de 390 Nm. De quoi exécuter le 0 à 100 km/h en 7,3 secondes. Un bloc qui revendique une consommation moyenne de carburant de 7,0 l/100 km. Faut-il souligner que cette mécanique a récemment remporté le Prix «China Core» 2021.

Rappelons que le Tiggo 8 Pro dispose d’une transmission intelligente 4WD de nouvelle génération à commande électrique. Ce système comprend six modes de conduite (économique, normal, sport, camping, neige et tout-terrain). De quoi permettre à l’utilisateur d’évoluer facilement, quel que soit le revêtement de la route. Sans compter que ce système, grâce à son puissant couple de charge et à son commutateur de sortie intelligent, peut facilement extraire, et en un clin d’œil, le conducteur des points d’eau, des champs boueux et autres routes accidentées.

Idem pour les reliefs très accidentés ; le système permet de gravir des pentes jusqu’à 45 % d’inclinaison. Sans oublier qu’il peut passer instantanément en quatre roues motrices afin de pouvoir évoluer en toute sécurité sur des routes pluvieuses, gelées ou enneigées, sans risques de dérapage ou de renversement.

Quoi qu’il en soit, le Chery Tiggo8 Pro est désormais disponible en Arabie Saoudite, en Afrique du Sud et sur d’autres marchés. Il arrivera bientôt au Chili pour offrir une meilleure expérience aux utilisateurs locaux.