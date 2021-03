Toyota Corolla Cross Roads : la famille s’agrandit

Du nouveau chez Toyota du Maroc qui voit sa gamme de SUV s’étoffer. L’importateur de la marque japonaise propose désormais à sa clientèle l’inédit Corolla Cross Roads, un SUV compact au design élégant qui, comme beaucoup de modèles existant dans la gamme locale de l’opérateur, ne jure que par l’hybride.

Vulgariser la technologie hybride à l’attention de sa clientèle, c’est depuis quelques années l’un des chevaux de bataille de Toyota du Maroc (TDM) qui entend convertir une large frange de sa clientèle aux bienfaits de cette technologie. Et il faut dire que cette dernière suscite de plus en plus l’intérêt de la clientèle qui n’est pas insensible à certains de ses avantages, dont l’exonération de la vignette, le fait de disposer d’un véhicule qui se charge tout seul en roulant, pouvoir effectuer 50% de ses trajets en électrique tout en préservant sa consommation de carburant….

Lire aussi | Marché des voitures neuves au Maroc : des ventes qui progressent

Un argumentaire que l’on retrouve finalement dans une bonne partie de la gamme des véhicules hybrides Toyota, qu’il s’agisse des citadines, des compactes et des SUV. Et le Corolla Cross, auquel il faut ajouter l’appellation «Roads». Tout comme cela a été le cas pour la Yaris, la Corolla dispose également d’une déclinaison SUV. Long de 4,46 m, il s’intercale entre un C-HR (4,36 m) et un RAV4 (4,60 m). Même s’il partage son nom avec la berline du même nom, ce nouveau SUV a son propre style bien affirmé.

Dans le détail, la face avant se distingue par une signature LED étroite, une calandre massive, un tablier noir et un bouclier argenté qui viennent compléter l’ensemble. Les portes-panneaux sculptées confirment son style robuste. À l’arrière, un aileron de toit de type « Shark » confère à l’ensemble une touche de dynamisme. À bord, on retrouve les matériaux de la Corolla berline avec une ambiance plutôt soignée et épurée, intégrant un large écran central tactile façon tablette.

Lire aussi | Le PPS exhorte le gouvernement à protéger le pouvoir d’achat

L’habitacle joue la carte de l’accueil ; en effet, jusqu’à cinq adultes peuvent être confortablement installés. Le volume du coffre va jusqu’à cuber 487 litres, ce qui demeure très appréciable. Disponible en trois finitions (Dynamic, Dynamic+, Distinctive), le Cross Roads peut se targuer d’une dotation de confort de bonne facture dès l’entrée de gamme, ne serait-ce que le démarrage mains libres, la caméra de recul, le régulateur de vitesse, le start & stop… en prime, l’engin dispose d’une dotation complète de sécurité, dont 7 airbags, l’aide au freinage d’urgence, l’aide au démarrage en côte…

Pas de surprises sous le capot, le Cross Roads fait appel au 1,8 litre hybride de 122 chevaux, animé par une boîte de vitesses automatique, un ticket gagnant qui coule des jours heureux sous le capot d’autres engins de la gamme hybride Toyota. À noter, que le Corolla Cross Roads bénéficie actuellement d’une offre spécifique, assortie d’un crédit gratuit à partir de 1 600 DH par mois. Comptez 288 000 DH pour pouvoir repartir au volant de la version d’entrée de gamme Corolla Cross Roads.